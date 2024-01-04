كرة سلة - محمد يوسف مديرا للتطوير في NBA مصر وBAL

الخميس، 04 يناير 2024 - 19:33

كتب : عمرو عبد المنعم

محمد يوسف - NBA

انضم محمد يوسف الإعلامي المصري إلى مكتب رابطة الدوري الأمريكية لكرة السلة NBA في مصر وإفريقيا.

وتولى محمد يوسف منصب مدير تطوير الأعمال في لمكتب NBA في مصر والتابع لرابطة السلة الإفريقية BAL والتي تأتي تحت رعاية NBA.

وعمل محمد يوسف مع NBA منذ عام 2004 كمسؤول للجانب الإعلامي الخاص بمنطقة الشرق الأوسط والوطن العربي.

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ويعمل محمد يوسف في مجال التعليق والتحليل في كرة السلة، وكان من ضمن أشهر المعلقين والمحللين لكرة السلة لفترة طويلة في قنوات NBA.

قبل أن يعود إلى مصر وينضم لقنوات أون تايم سبورتس ليصبح المقدم الرئيسي لأستوديوهات مباريات كرة السلة الهامة وكذلك التعليق عليها.

ويترأس محمد عبد المطلب نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة مكتب NBA في مصر، وكذلك يشغل منصب نائب رئيس مكتب NBA في قارة إفريقيا.

كرة سلة محمد يوسف محمد يوسف - NBA
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