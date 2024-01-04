إيقاف عبد العاطي وتغريم إنبي والبلدية ضمن عقوبات الجولة 11 من الدوري المصري

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة 11 من الدوري المصري.

يأتي ذلك بعد إصدار عقوبات خاصة بمباراة المصري والإسماعيلي بالجولة ذاتها بسبب الشغب الجماهيري. (طالع التفاصيل)

رابطة الأندية تصدر عقوبات الجولة 11 من الدوري المصري

غرامة 25000 جنيه على إنبي بسبب عدم الالتزام بالزي ما أدى لتعطيل مباراته ضد بلدية المحلة.

غرامة 25000 جنيه على بلدية المحلة بسبب عدم الالتزام بالزي ما أدى لتعطيل مباراته ضد إنبي.

إيقاف مجدي عبد العاطي المدير الفني لـ زد مباراة واحدة وتغريمه 10000 جنيه بسبب طرده اعتراضا على قرار الحكم.

غرامة 25000 جنيه على شادي حسين لاعب زد.

إيقاف بيتر موتومسي لاعب نادي زد مباراة واحدة وذلك للطرد للحصول على إنذارين في نفس المباراة.

وكان إنبي قد انتصر على بلدية المحلة بنتيجة 3-0، فيما سقط زد في فخ الخسارة الأولى بالموسم الجاري ضد طلائع الجيش بنتيجة 2-0.

ويتصدر زد الترتيب برصيد 19 نقطة ويأتي إنبي خلفه بنفس الرصيد مع فارق الأهداف.