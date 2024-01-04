غرامة وإيقاف يصل لـ 3 سنوات.. رابطة الأندية تصدر عقوبات ضد الإسماعيلي والمصري

أصدرت رابطة الأندية المحترفة العقوبات الخاصة بمباراة المصري والإسماعيلي بالجولة الحادية عشر من الدوري المصري.

وشهدت المباراة أحداث شغب جماهيري بين جمهور الفريقين.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

حرمان عدد 474 مشجع للنادي المصري من حضور 6 مباريات في الدوري المصري لفريقه، أو أي مباراة خلال فترة الإيقاف في أي بطولة.

و153 مشجع للنادي الإسماعيلي من حضور 6 مباريات مباريات في الدوري المصري لفريقه، أو أي مباراة خلال فترة الإيقاف في أي بطولة.

توقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيها على كل نادي، مع إلزامهم بتحمل قيمة ما تم اتلافه في استاد الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية.

منع 5 من حاملي أرقام بطاقات المشجعين التالية من دخول أي ملعب لمدة 3 سنوات.

وكشف ياسر يحيى عضو مجلس إدارة المصري في وقت سابق عبر قناة صدى البلد أسباب الاشتباكات قائلا: "ما حدث كان ذهاب 3 شباب من جماهير المصري الذين لا يتعدوا 14 عاما لأحد أصدقائهم في مدرجات الإسماعيلي وكانت نيتهم الجلوس معهم فقط ولكن في تلك اللحظة سجل الإسماعيلي هدفه الأول ولذلك قام بعض الحضور من جماهير الإسماعيلي اعتدوا عليهم وباقي من ظهر في مقطع الفيديو كان يريد إنهاء المشكلة ولكن حدث ما حدث".

وتابع "ما حدث ليس منطقيا ولكن النوايا لم تكن الذهاب للاعتداء على مشجعي الإسماعيلي أو إحداث أي مشكلة".

وأضاف "أطلب من الجماهير المساعدة في إعادتهم للمدرجات، ما حدث لم يكن منطقيا ولكن لا يجب أيضا التسويق له على أنه كان أزمة كبرى".

بينما قال أحمد دياب رئيس رابطة الأندية عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "أشدد على أمر هام، لن نتراجع إلى الخلف وسنستمر في خططنا بشأن زيادة عدد الجماهير، ونحزن على مدى وعي وإدراك البعض من الذين يحضرون مباريات الدوري".

وشدد أحمد دياب "سيتم معاقبة المخطئين من المصري والإسماعيلي، ونناشد جميع جماهير الكرة المصرية ومجالس الإدارة في مساعدتنا".

ورفع المصري رصيده إلى 16 نقطة من تسع مباريات في المركز السابع، وبفارق ثلاث نقاط عن زد المتصدر.

بينما الإسماعيلي رفع رصيده إلى 8 نقاط من عشر مباريات في المركز الخامس عشر وبفارق نقطة واحد عن المراكز المؤدية للهبوط.