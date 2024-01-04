بدون جماهير ونقل إعلامي.. السعودية تستعد لـ كأس آسيا بالفوز على لبنان وديا

حقق منتخب السعودية فوزا بنتيجة 1-0 على لبنان وديا في إطار الاستعدادات للمشاركة في كأس آسيا 2023.

وأقيمت المباراة في قطر على ملعب الوكرة ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي لمنتخب السعودية.

وسجل فراس البريكان هدف اللقاء الوحيد في المباراة.

واعتمد روبرتو مانشيني المدير الفني لـ السعودية على تشكيلتين مختلفتين في كلا شوطي المباراة.

وأقيمت المباراة بدون جماهير ودون نقل إعلامي بناء على طلب المدرب الإيطالي.

وقاد مانشيني السعودية في 7 مباريات لم يفز في أول 4 حيث خسر 3 وتعادل في 1.

فيما حقق الفوز في آخر 3 مباريات ولم تستقبل شباكه أهدافا.

وسيخوض الأخضر وديتين ضد فلسطين وهونج كونج في الأيام المقبلة.

ويبدأ كأس آسيا يوم 12 يناير الجاري وتستضيفه قطر.

ويتواجد المنتخب السعودي على رأس المجموعة السادسة والتي تضم عُمان وقيرغيستان وتايلاند.