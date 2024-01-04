كويز أمم إفريقيا – هل تعرف عصام الحضري جيدا؟ اختبر نفسك

الخميس، 04 يناير 2024 - 18:01

كتب : FilGoal

مصر - السعودية - عصام الحضري

حظي عصام الحضري قائد منتخب مصر السابق بمسيرة رائعة، وخاصة في أمم إفريقيا فهل تعرفها جيدا؟

حسنا اختبر نفسك، وأخبرنا بنتيجتك في التعليقات.

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