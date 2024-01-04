خبر في الجول - بعد ارتباط اسمه بـ الزمالك.. البنك الأهلي يتمم اتفاقه مع ربيع

الخميس، 04 يناير 2024 - 17:59

كتب : عمرو نبيل

أحمد ربيع السكة الحديد

أتم البنك الأهلي اتفاقه مع نادي السكة الحديد لضم أحمد ربيع لاعب وسط الأخير.

وحسبما علم FilGoal.com فإن ربيع سينتقل للبنك الأهلي بعقد يمتد لمدة 3 مواسم ونصف.

لاعب الوسط المدافع يبلغ من العمر 22 عاما.

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وسبق أن كشف أحمد رأفت وكيل ربيع على وجود اهتمام من الزمالك بضمه.

وقال رأفت في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس في وقت سابق: "الزمالك تواصل معنا لضم اللاعب، وعقوبة حرمان النادي الأبيض من القيد عطلت انتقاله بشكل مؤقت".

وبسؤاله عن رغبة اللاعب في الانتقال إلى الزمالك قال: "أي لاعب في دوري المحترفين أو الدرجة الثانية بالتأكيد يريد اللعب في الدوري الممتاز وتحديدا مع الزمالك أو الأهلي".

وأوضح "عقد اللاعب ممتد لمدة موسمين مع السكة ولم يوقع لأي فريق. انتقاله للزمالك متوقف على رفع إيقاف القيد عن النادي".

ويحتل السكة الحديد المركز السادس في ترتيب دوري المحترفين برصيد 24 نقطة بعد مرور 15 جولة.

السكة الحديد البنك الأهلي أحمد ربيع
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