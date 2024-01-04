خبر في الجول - بعد ارتباط اسمه بـ الزمالك.. البنك الأهلي يتمم اتفاقه مع ربيع
الخميس، 04 يناير 2024 - 17:59
كتب : عمرو نبيل
أتم البنك الأهلي اتفاقه مع نادي السكة الحديد لضم أحمد ربيع لاعب وسط الأخير.
أحمد ربيع
النادي : السكة الحديد
وحسبما علم FilGoal.com فإن ربيع سينتقل للبنك الأهلي بعقد يمتد لمدة 3 مواسم ونصف.
لاعب الوسط المدافع يبلغ من العمر 22 عاما.
وسبق أن كشف أحمد رأفت وكيل ربيع على وجود اهتمام من الزمالك بضمه.
وقال رأفت في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس في وقت سابق: "الزمالك تواصل معنا لضم اللاعب، وعقوبة حرمان النادي الأبيض من القيد عطلت انتقاله بشكل مؤقت".
وبسؤاله عن رغبة اللاعب في الانتقال إلى الزمالك قال: "أي لاعب في دوري المحترفين أو الدرجة الثانية بالتأكيد يريد اللعب في الدوري الممتاز وتحديدا مع الزمالك أو الأهلي".
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