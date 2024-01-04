فريق طبي لحسم إمكانية سفر العامري فاروق خارج البلاد لاستكمال العلاج

أعلن النادي الأهلي تكوين فريق طبي من أجل حسم إمكانية سفر العامري فاروق نائب مجلس الإدارة خارج البلاد لاستكمال علاجه.

وتعرض العامري فاروق إلى وعكة صحية في منتصف نوفمبر ودخل في غيبوبة من وقتها حتى الآن.

وجاء بيان الأهلي عن مستجدات حالة نائب رئيس النادي كالآتي: "يخضع العامري فاروق وزير الرياضة الأسبق، خلال الساعات القليلة المقبلة لفحص شامل بمعرفة كونسولتو طبي من كبار الأطباء المختصين".

وأوضح البيان "وذلك بحث إمكانية سفره خارج البلاد ومن ثم عرض قرارهم النهائي على الخبراء الأجانب بأحد المستشفيات بأوروبا، للتأكيد على إتمام عملية السفر لاستكمال العلاج على النحو الأمثل دون أن يتعرض لأي انتكاسة صحية".

وكشف "جاء ذلك من خلال التواصل والتشاور المستمر بين مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، وأسرة العامري فاروق للعمل على توفير أفضل علاج وكامل الرعاية الطبية بأحد المستشفيات الكبرى خارج البلاد حتى يتجاوز المحنة الصحية ويمن الله عليه بالشفاء العاجل".

وكان محمد شوقي عضو مجلس الإدارة قد صرح من قبل أن حالة العامري فاروق في تحسن برفع أجهزة التنفس الصناعي، لكنه لا يزال في غيبوبة.