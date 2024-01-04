تدمير مقريّ الاتحاد الفلسطيني واللجنة الأولمبية في غزة على يد قوات الاحتلال

دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلية مقري الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم واللجنة الأولمبية الفلسطينية.

وجاء تدمير المقرين خلال العدوان المستمر لقوات الاحتلال على غزة.

وتتعرض مدينة غزة للقصف من قوات الاحتلال الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر الماضي.

ونشر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بيانا مقتضبا "قوات الاحتلال تدمر مقريّ الاتحاد واللجنة الأولمية في غزة".

وتابع "يأتي ذلك خلال عدوان قوات الاحتلال الوحشي والمستمر على شعبنا في المحافظات الجنوبية".

أصدر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بيانا في وقت سابق بشأن تدمير الاحتلال لملعب اليرموك في غزة وتحويله لمركز اعتقال وتعذيب.

وحوّل الاحتلال ملعب اليرموك لمركز اعتقال الشعب الفلسطيني.

وسبق أن نشر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم فيديو عن شهداء الرياضة وكرة القدم على يد الاحتلال الإسرائيلي في الأحداث الأخيرة في قطاع غزة.

شهداء الحركة الرياضية منذ أحداث حرب 7 أكتوبر 2023 في المحافظات الجنوبية:

يحيى منهل - مدرب كرة قدم

محمود - مدرب كرة قدم بنادي رفح

رشيد دبور - لاعب المنتخب الفلسطيني الأول

محمد الرخاوي - لاعب نادي شباب رفح (إصابة)

محمود الريفي - نجم رياضي

نادر أبو يوسف - المشرف الرياضي بنادي خدمات النصيرات

براء مدحت الضيف - لاعب أكاديمية نادي خدمات خان يونس

هيثم العرعير - نادي الشجاعية

محمد الغزلي - نادي الصداقة

عماد حجازي - أكاديمية سكور

محمد حجازي - أكاديمية سكور

وجيه أبو زايد - نادي شباب رفح

شادي صباح - اتحاد دير البلح

محمد حسونة - نادي الزوايدة الرياضية

عمر الكيلاني - حكم

محمد الطويل - اتحاد دير البلح

أسامة أبو نهار - نادي طولكرم

محمود قنن - أكاديمية خان يونس

محمد المقيد

أحمد أبو زايد - رئيس نادي شباب الزوايدة

نظير النشاش - خدمات البريج

عماد حمدان - نادي رفح

طلعت طباسي - إداري

عبد الله الصوفي - نادي شباب رفح

محمد أبو دان - أكاديمية هلال غزة

محمود أبو دان - أكاديمية هلال غزة

فتحي أسعيفان - أكاديمية المحترفين

عبد القادر رامي - أكاديمية السامبا

أحمد الفرا - أكاديمية القلعة

محمود أبو سليمة - أكاديمية سكور

حمادة مخيمر - مستشار قانوني رياضي

عبد الرحمن العقاد - خدمات البريج

رائد بارود - إداري في نادي الصداقة

أحمد عوض - لاعب منتخب فلسطين لقصار القامة

باسم طاهر - إداري في نادي المجمع الإسلامي

رشدي عيد - نادي شباب الزوايدة

محمد زياد - خدمات النصيرات

طارق الهور - خدمات النصيرات

محمد عوض النجار - حكم

سعيد الكرد مدرب خدمات رفح (إصابة)

أحمد رباح - خدمات المغازي

محمود الخطيب - شباب رفح (إصابة)

كمال خطاب - أكاديمية السامبا

عبد الله الصوفي - لاعب المنتخب الفلسطيني الأول (إصابة)

باسل مشمش - نادي الزوايدة

رشدي عيد - لاعب سابق

محمد حمدان - المجمع الإسلامي

موسى البرش - نادي نماء الرياضي

عثمان أبو سخيلة - نادي السكة (فقد جميع عائلته)

يوسف داوود - نادي خدمات رفح

يوسف سالم - نادي شباب جباليا

عبد الحميد القرناوي - مصور رياضي في القطاع

محمود عفانة - مدرب

باسل الأشقر - لاعب نادي الأمعري (قصف منزله واستشهاد عائلته)

مصطفى عبد الجليل أبو عطوان - مدرب ومحلل رياضي

ملحوظة: الإحصايات المرفقة في هذا التقرير منذ بداية الأحداث في 7 أكتوبر وحتى 16 ديسمبر 2023.