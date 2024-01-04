أمم إفريقيا - البطل يحصد 7 ملايين دولار.. كاف يعلن زيادة 40% في الجوائز المالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" زيادة الجوائز المالية لبطولة أمم إفريقيا بنسبة 40% في كوت ديفوار 2023.

ويحصد بطل أمم إفريقيا في كوت ديفوار على جائزة مالية قدرها 7 ملايين دولار.

وجاءت قيمة الجوائز المالية بعد الزيادة كالآـي:

- البطل: 7 ملايين دولار

- الوصيف: 4 ملايين دولار

- الثالث والرابع: 2.5 مليون دولار

- الخامس إلى الثامن: 1.3 مليون دولار

وقال باتريس موتسيبي رئيس كاف عبر الموقع الرسمي: "حقق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تقدما كبيرا خلال العامين الماضيين في زيادة الجوائز المالية بجميع المسابقات الكبرى".

وأضاف "نجحنا في زيادة الجوائز المالية للفائز بأمم إفريقيا إلى 7 ملايين دولار، وهي زيادة بنسبة 40% عن الجائزة الماضية".

واختتم موتسيبي تصريحاته "أثق في أن جزءا من أموال الجائزة سيساهم في تطوير كرة القدم، وسيفيد أيضا جميع أصحاب المصلحة في اللعبة، فضلا عن مساعدة الاتحادات الأعضاء لدينا في إدارتها".