بيلد: اتفاق انتقال سانشو إلى دورتموند تم.. وموعد التحاقه بالتدريبات

كشفت صحيفة بيلد الألمانية عن إتمام بوروسيا دورتموند اتفاقه مع مانشستر يونايتد لضم جادون سانشو.

وأشار تقرير بيلد إلى أن صفقة انتقال سانشو إلى دورتموند على سبيل الإعارة ستكلف النادي الألماني 3 ملايين يورو.

ومن المتوقع أن يلتحق سانشو بتدريبات دورتموند غدا الجمعة.

وسيعيد دورتموند لاعبه سانشو -23 عاما- لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد.

اللاعب صاحب الـ23 عاما لعب في دورتموند قادما من ماشستر سيتي من عام 2017 حتى 2021.

وبعد ذلك انضم إلى يونايتد مقابل 85 مليون يورو.

وبعد الغياب عن التشكيل ضد أرسنال بداية شهر سبتمبر، صرح إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد حينها بإن "الأداء السييء في المران هو ما أفقد سانشو موقعه في التشكيل".

سانشو بدوره رد على حسابه بموقع انستجرام متهما تين هاج بـ "الكذب"، لتنهار العلاقة بين الطرفين تماما منذ ذلك الحين.

ومع إصرار سانشو على عدم الاعتذار ظل مجمدا ولا يشارك حتى في مران الفريق.

وشارك سانشو في ثلاث مباريات فقط مع يونايتد الموسم الجاري لم يسجل أو يصنع خلالهم أي هدف.

أما إجمالا فخاض مع يونايتد 82 مباراة سجل خلالهم 12 هدفا وصنع ستة آخرين.