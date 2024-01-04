بيلد: اتفاق انتقال سانشو إلى دورتموند تم.. وموعد التحاقه بالتدريبات

الخميس، 04 يناير 2024 - 15:23

كتب : FilGoal

جادون سانشو - بوروسيا دورتموند

كشفت صحيفة بيلد الألمانية عن إتمام بوروسيا دورتموند اتفاقه مع مانشستر يونايتد لضم جادون سانشو.

وأشار تقرير بيلد إلى أن صفقة انتقال سانشو إلى دورتموند على سبيل الإعارة ستكلف النادي الألماني 3 ملايين يورو.

ومن المتوقع أن يلتحق سانشو بتدريبات دورتموند غدا الجمعة.

أخبار متعلقة:
مدربان مساعدان.. عودة نوري شاهين وسفين بيندر لـ بوروسيا دورتموند رومانو: سانشو يقترب من العودة إلى دورتموند النتائج السلبية المحلية مستمرة.. دورتموند يتعادل مع أوجسبورج باريس يلحق بـ دورتموند لـ دور الـ 16 من الأبطال.. وميلان يخطف بطاقة الدوري الأوروبي

وسيعيد دورتموند لاعبه سانشو -23 عاما- لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد.

اللاعب صاحب الـ23 عاما لعب في دورتموند قادما من ماشستر سيتي من عام 2017 حتى 2021.

وبعد ذلك انضم إلى يونايتد مقابل 85 مليون يورو.

وبعد الغياب عن التشكيل ضد أرسنال بداية شهر سبتمبر، صرح إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد حينها بإن "الأداء السييء في المران هو ما أفقد سانشو موقعه في التشكيل".

سانشو بدوره رد على حسابه بموقع انستجرام متهما تين هاج بـ "الكذب"، لتنهار العلاقة بين الطرفين تماما منذ ذلك الحين.

ومع إصرار سانشو على عدم الاعتذار ظل مجمدا ولا يشارك حتى في مران الفريق.

وشارك سانشو في ثلاث مباريات فقط مع يونايتد الموسم الجاري لم يسجل أو يصنع خلالهم أي هدف.

أما إجمالا فخاض مع يونايتد 82 مباراة سجل خلالهم 12 هدفا وصنع ستة آخرين.

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد دورتموند سانشو
نرشح لكم
سكاي: فرانكفورت يقترب من مدافع يانج بويز بعد ارتباطه بـ زيزو.. الشباب يقدم 12 مليونا لضم نجم نابولي خبر في الجول - غزل المحلة يستعيد عبد الرحمن عاطف.. ويتمم اتفاقه مع لاعب زد قفة: الزمالك أكثر جدية.. وأتمنى اللعب بجوار هالاند في الجول يكشف رد طنطا على البنك الأهلي حول التعاقد مع موهبتي الفريق مصدر من الأهلي لـ في الجول: نضع الرتوش الخيرة في صفقة وسام أبو علي لحل أزمات الدفاع.. ميلان يقطع إعارة جابيا تقرير أرجنتيني: كورينثيانز مهتم بضم فيرمينو
أخر الأخبار
تدمير مقريّ الاتحاد الفلسطيني واللجنة الأولمبية في غزة على يد قوات الاحتلال 9 دقيقة | آسيا
سكاي: فرانكفورت يقترب من مدافع يانج بويز 26 دقيقة | ميركاتو
أمم إفريقيا - البطل يحصد 7 ملايين دولار.. كاف يعلن زيادة 40% في الجوائز المالية 39 دقيقة | كوت ديفوار 2023
أمم إفريقيا- تونس.. إصابة كورونا بدأت عهد جديد لنسور قرطاج 51 دقيقة | كوت ديفوار 2023
بيلد: اتفاق انتقال سانشو إلى دورتموند تم.. وموعد التحاقه بالتدريبات 58 دقيقة | ميركاتو
القسم الثالث - سيارة ركاب بدلا من الإسعاف.. نهضة العامرية ينسحب من المسابقة ساعة | القسم الثاني
وادي دجلة يحتفي بقائمة بطولاته في العام الماضي ساعة | رياضات أخرى
أمم إفريقيا - الحكومة الجزائرية تتكفل بنصف تكلفة سفر 2000 مشجع إلى كوت ديفوار ساعة | كوت ديفوار 2023
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قوائم أمم إفريقيا – تواجد الثنائي كوكا وانضمام إمام عاشور.. وغياب السعيد والشحات والونش عن مصر 2 مؤتمر فيتوريا: استبعاد ياسر إبراهيم؟ أملك لاعب مثل الساعة السويسرية.. وقدرت عبد الله السعيد 3 صلاح: تساءلت بعد إهدار ركلة الجزاء هل سأذهب للمنتخب بهذا المستوى؟ وأريد الفوز بإفريقيا 4 استدعاء ياسر إبراهيم لمنتخب مصر بدلا من أسامة جلال للإصابة