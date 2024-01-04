القسم الثالث - سيارة ركاب بدلا من الإسعاف.. نهضة العامرية ينسحب من المسابقة
الخميس، 04 يناير 2024 - 15:13
كتب : رضا السنباطي
انسحب نادي نهضة العامرية من منافسات دوري القسم الثالث.
ويتواجد نهضة العامرية ضمن المجموعة 11 من منافسات القسم الثالث.
وأعلنت لجنة المسابقات بدوري القسم الثالث الموافقة على طلب نادي نهضة العامرية بالاعتذار عن استكمال الموسم.
وانسحب نادي نهضة العامرية بسبب معاناته من أزمة المادية لاحقت إدارة النادي ما تسبب في عدم توفر معسكرات أو حافلة لنقل اللاعبين للمباريات.
كذلك لم يتمكن نهضة العامرية من تحمل تكلفة سيارة الإسعاف مما اضطر الجهاز الفني للاستعانة في إحدى المباريات بسيارة ركاب بدلا منها.
وتم رفع اسم نهضة العامرية من مباريات الدور الثاني مع اعتماد نتائج الدور الأول.
نرشح لكم
دوري المحترفين - حصاد الجولة 15.. الانتصار رقم 100 وبتروجت يعزز صدارته المدرب الثاني.. لافيينا يقبل استقالة عبد الباقي جمال غزل المحلة يعلن حل أزمة إيقاف القيد دوري المحترفين - تعادل الحدود مع بروكسي.. وانتصار السكة الحديد وفاة ناشئ بهتيم بسكتة قلبية أثناء لقاء العبور دوري المحترفين - بسبب اللائحة.. لاڤيينا يعلن بيع مهاجمه الموريتاني لـ غزل المحلة الدرجة الثانية ب - بعد نهاية الدور الأول.. الترسانة يتصدر مجموعته وفريقان بدون نقاط دوري المحترفين - وي يتعاقد مع مدافع أسوان
أخر الأخبار
سكاي: فرانكفورت يقترب من مدافع يانج بويز 39 دقيقة | ميركاتو