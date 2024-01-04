القسم الثالث - سيارة ركاب بدلا من الإسعاف.. نهضة العامرية ينسحب من المسابقة

انسحب نادي نهضة العامرية من منافسات دوري القسم الثالث.

ويتواجد نهضة العامرية ضمن المجموعة 11 من منافسات القسم الثالث.

وأعلنت لجنة المسابقات بدوري القسم الثالث الموافقة على طلب نادي نهضة العامرية بالاعتذار عن استكمال الموسم.

وانسحب نادي نهضة العامرية بسبب معاناته من أزمة المادية لاحقت إدارة النادي ما تسبب في عدم توفر معسكرات أو حافلة لنقل اللاعبين للمباريات.

كذلك لم يتمكن نهضة العامرية من تحمل تكلفة سيارة الإسعاف مما اضطر الجهاز الفني للاستعانة في إحدى المباريات بسيارة ركاب بدلا منها.

وتم رفع اسم نهضة العامرية من مباريات الدور الثاني مع اعتماد نتائج الدور الأول.