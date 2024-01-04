وادي دجلة يحتفي بقائمة بطولاته في العام الماضي

الخميس، 04 يناير 2024 - 15:11

كتب : FilGoal

وادي دجلة - بيان رسمي

احتفى نادي وادي دجلة بإنجازاته الرياضية خلال عام 2023 والتي شهدت الحصول على العديد من الميداليات في 16 لعبة مختلفة.

وأشار وادي دجلة إلى أن النادي قد حقق 422 بطولة محلية وقارية ودولية في 16 لعبة فردية وجماعية.

وجاءت بطولات وادي دجلة مقسمة بين 320 لقب محلي و30 بطولة قارية و72 بطولة دولية.

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وكان علي فرج لاعب وادي دجلة قد توج بلقب بطولة العالم للاسكواش.

كما أشاد نادي وادي دجلة بتعزيز فروعه بعد افتتاح نادي وادي دجلة بمدينة دمياط الجديد.

ويمتلك وادي دجلة 9 فروع في مختلف محافظات مصر.

ويسعى وادي دجلة لاستمرار بطولاته العام الجاري على خطى 2023.

وادي دجلة اسكواش
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