بعد ارتباطه بـ زيزو.. الشباب يقدم 12 مليونا لضم نجم نابولي

الخميس، 04 يناير 2024 - 14:56

كتب : FilGoal

زيزو - الزمالك × الشباب

قدم نادي الشباب السعودي عرضا للتعاقد مع ماتيو بوليتانو لاعب نابولي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويمتد عقد بوليتانو مع نابولي حتى نهاية الموسم المقبل.

وبحسب صحفية "توتو سبورت" الإيطالية، فإن نادي الشباب قدم عرضا إلى نابولي لضم بوليتانو مقابل 12 مليون يورو.

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وأوضحت التقارير أن النادي السعودي عرض على بوليتانو راتبا سنويا قيمته 7 مليون يورو.

وأشارت التقارير إلا أن إدارة نابولي ترغب في بيع عقد اللاعب الذي ينتهي مع نهاية الموسم المقبل.

وخاض بوليتانو 14 مباراة في الموسم الجاري مع نابولي وسجل 5 أهداف وصنع 3 آخرين.

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مفاوضات الليوث مع بوليتانو جاءت بعدما ارتبط اسم أحمد مصطفى زيزو نجم الزمالك مؤخرا بالانتقال إلى الدوري السعودي وبالأخص الشباب.

مصدر بنادي الشباب قال في وقت سابق لشبكة الشرق السعودية: "النادي لديه رغبة كبيرة في ضم أحمد مصطفى (زيزو) لاعب الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية القادمة".

وأضاف "الشباب سيقدم عرضا مبدئيا بقيمة 6 ملايين دولار لشراء زيزو، لكننا مستعدون لرفع العرض إلى 8 ملايين دولار لإتمام الصفقة".

فيما رد الزمالك عن طريق أحمد سالم المتحدث للنادي الذي قال لـ FilGoal.com: "لم تصلنا أي عروض رسمية من أجل زيزو".

وشدد "كل ما يثار حول وجود عرض سعودي مجرد شائعات صحفية".

ووصل زيزو لـ 7 أهداف في 11 مباراة الموسم الجاري بقميص الزمالك في جميع المسابقات.

ووصل أيضا للهدف رقم 73 بقميص الزمالك في جميع المسابقات وبفارق هدف وحيد عن جمال حمزة في المركز السابع بترتيب هدافي النادي.

كما ارتقى للمركز الخامس في ترتيب هدافي الزمالك تاريخيا في المسابقات الإفريقية.

وارتفع رصيده لـ 10 أهداف بالتساوي قاريا مع حسام حسن وجمال حمزة وطارق يحيى.

الشباب السعودي ماتيو بوليتانو
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