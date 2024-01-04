الدبيس: صبرت كثيرا من أجل الأهلي.. وأتعلم كل شيء من معلول

يثق كريم الدبيس لاعب الأهلي في الحصول على فرصته بالمشاركة خلال المباريات بالفترة المقبلة.

ويلعب الدبيس في الأهلي منذ صيف 2022 قادما من وادي دجلة.

وقال صاحب الـ20 عاما عبر أون تايم سبورتس: "كنت أحلم باللعب في الأهلي منذ الطفولة، وعندما تعثرت المفاوضات مع وادي دجلة قال لي أمير توفيق مدير التعاقدات آنذاك (الخطيب بيقولك اللي مابعناش مش هنبيعه)

وأضاف "صبرت كثيرا من أجل الانضمام إلى الأهلي، لعبت موسما في الدرجة الأولى ورفضت عرضا من بلجيكا، ولم أندم على ذلك . الأهلي كان حلم الطفولة".

وأتم الظهير الأيسر الشاب "علي معلول أفضل ظهير أيسر في إفريقيا وأتعلم منه كل شيء ودائما ما يقدم لي النصائح".

وشارك الدبيس مع الأهلي في 10 مباريات في جميع المسابقات وصنع هدفا.

الدبيس حصل على فرصة أكبر للمشاركة خلال الموسم الحالي وخاض 6 مباريات.