أمم إفريقيا - لتفادي العقوبات.. جلسة في منتخب مصر للتعريف بالمنشطات

الخميس، 04 يناير 2024 - 14:16

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر

عقد محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر جلسة للاعبين خلال معسكر الفريق المقام بالعاصمة الإدارية.

وتنطلق منافسات أمم إفريقيا يوم 13 يناير الجاري بدولة كوت ديفوار.

وجاءت الجلسة بحضور محييى الدين الجعفري استشاري مكافحة المنشطات المعتمد من اللجنة الأولمبية الدولية للتعريف بالمنشطات والمحظورات الطبية الجديدة خلال بطولة أمم إفريقيا 2024.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - التحاق ياسر ولاشين ببعثة منتخب مصر استدعاء ياسر إبراهيم لمنتخب مصر بدلا من أسامة جلال للإصابة "كان نفسي أمثل منتخب مصر" أول تعليق من كوكا بعد غيابه عن أمم إفريقيا للإصابة أمم إفريقيا – منتخب مصر يعلن ضم مهند لاشين بدلا من كوكا

وشهدت الجلسة التعريف بالأدوية الجديدة المحظورة إلى جانب مواعيد استدعاء اللاعبين لكشف المنشطات وأحقية اللجنة الطبية بالاتحاد الإفريقي في استدعاء أي لاعب في أي وقت خلال البطولة.

وكانت جلسة التعريف بالمنشطات والمحظورات الطبية من أجل تفادي عقوبات الإيقاف.

ومن المقرر أن ينضم محمد صلاح نجم فريق ليفربول إلى بعثة المنتخب اليوم الخميس لتكتمل قائمة الفريق.

ويستمر معسكر منتخب مصر حتى يوم 9 يناير الجاري والذي من المقرر أن يتخلله مواجهة ودية ضد تنزانيا يوم 7 على استاد القاهرة.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثانية بجوار كل من غانا وموزمبيق وكاب فيردي.

ويبدأ منتخب مصر مشواره من أجل حلم اللقب الثامن بملاقاة موزمبيق في 14 يناير المقبل.

وبعد ذلك بأربعة أيام يواجه منتخب غانا في الجولة الثانية.

ويختتم الفراعنة دور المجموعات بمواجهة كاب فيردي في 22 يناير.

ويلعب منتخب مصر كل مبارياته في دور المجموعات في ملعب فيلكس أوفوي بوانيي الذي يتسع لـ33 ألف متفرج ويقع في العاصمة الإيفوارية، أبيدجان.

وحال تأهل منتخب مصر في صدارة المجموعة الثانية سيواجه صاحب المركز الثالث من المجموعات الأولى أو الثالثة أو الرابعة.

أما حال التأهل في المركز الثاني سيلتقي المنتخب مع ثاني المجموعة السادسة.

منتخب مصر أمم إفريقيا مكافحة المنشطات
نرشح لكم
كويز أمم إفريقيا – هل تعرف عصام الحضري جيدا؟ اختبر نفسك أمم إفريقيا - كوت ديفوار.. العربية طارت بسبب طاهر أمم إفريقيا - البطل يحصد 7 ملايين دولار.. كاف يعلن زيادة 40% في الجوائز المالية أمم إفريقيا - تونس.. إصابة كورونا بدأت عهدا جديدا لنسور قرطاج أمم إفريقيا - الحكومة الجزائرية تتكفل بنصف تكلفة سفر 2000 مشجع إلى كوت ديفوار كويز أمم إفريقيا - اختبر نفسك.. هل يمكنك التعرف على لاعبي أمم إفريقيا؟ أمم إفريقيا - التحاق ياسر ولاشين ببعثة منتخب مصر حوار في الجول - مدرب كاب فيردي: مصر الأوفر حظا لتصدر مجموعتنا.. وثلاثي ينافسهم على اللقب
أخر الأخبار
مانشستر يونايتد يجدد تعاقد 3 لاعبين.. وفاران ومارسيال في الطريق 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إيقاف عبد العاطي وتغريم إنبي والبلدية ضمن عقوبات الجولة 11 من الدوري المصري 42 دقيقة | الدوري المصري
غرامة وإيقاف يصل لـ 3 سنوات.. رابطة الأندية تصدر عقوبات ضد الإسماعيلي والمصري 54 دقيقة | الدوري المصري
بدون جماهير ونقل إعلامي.. السعودية تستعد لـ كأس آسيا بالفوز على لبنان وديا ساعة | سعودي في الجول
كويز أمم إفريقيا – هل تعرف عصام الحضري جيدا؟ اختبر نفسك ساعة | كوت ديفوار 2023
أمم إفريقيا - كوت ديفوار.. العربية طارت بسبب طاهر ساعة | كوت ديفوار 2023
خبر في الجول - بعد ارتباط اسمه بـ الزمالك.. البنك الأهلي يتمم اتفاقه مع ربيع ساعة | الكرة المصرية
فريق طبي لحسم إمكانية سفر العامري فاروق خارج البلاد لاستكمال العلاج 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قوائم أمم إفريقيا – تواجد الثنائي كوكا وانضمام إمام عاشور.. وغياب السعيد والشحات والونش عن مصر 2 مؤتمر فيتوريا: استبعاد ياسر إبراهيم؟ أملك لاعب مثل الساعة السويسرية.. وقدرت عبد الله السعيد 3 صلاح: تساءلت بعد إهدار ركلة الجزاء هل سأذهب للمنتخب بهذا المستوى؟ وأريد الفوز بإفريقيا 4 استدعاء ياسر إبراهيم لمنتخب مصر بدلا من أسامة جلال للإصابة