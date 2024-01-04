أمم إفريقيا - لتفادي العقوبات.. جلسة في منتخب مصر للتعريف بالمنشطات

عقد محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر جلسة للاعبين خلال معسكر الفريق المقام بالعاصمة الإدارية.

وتنطلق منافسات أمم إفريقيا يوم 13 يناير الجاري بدولة كوت ديفوار.

وجاءت الجلسة بحضور محييى الدين الجعفري استشاري مكافحة المنشطات المعتمد من اللجنة الأولمبية الدولية للتعريف بالمنشطات والمحظورات الطبية الجديدة خلال بطولة أمم إفريقيا 2024.

وشهدت الجلسة التعريف بالأدوية الجديدة المحظورة إلى جانب مواعيد استدعاء اللاعبين لكشف المنشطات وأحقية اللجنة الطبية بالاتحاد الإفريقي في استدعاء أي لاعب في أي وقت خلال البطولة.

وكانت جلسة التعريف بالمنشطات والمحظورات الطبية من أجل تفادي عقوبات الإيقاف.

ومن المقرر أن ينضم محمد صلاح نجم فريق ليفربول إلى بعثة المنتخب اليوم الخميس لتكتمل قائمة الفريق.

ويستمر معسكر منتخب مصر حتى يوم 9 يناير الجاري والذي من المقرر أن يتخلله مواجهة ودية ضد تنزانيا يوم 7 على استاد القاهرة.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثانية بجوار كل من غانا وموزمبيق وكاب فيردي.

ويبدأ منتخب مصر مشواره من أجل حلم اللقب الثامن بملاقاة موزمبيق في 14 يناير المقبل.

وبعد ذلك بأربعة أيام يواجه منتخب غانا في الجولة الثانية.

ويختتم الفراعنة دور المجموعات بمواجهة كاب فيردي في 22 يناير.

ويلعب منتخب مصر كل مبارياته في دور المجموعات في ملعب فيلكس أوفوي بوانيي الذي يتسع لـ33 ألف متفرج ويقع في العاصمة الإيفوارية، أبيدجان.

وحال تأهل منتخب مصر في صدارة المجموعة الثانية سيواجه صاحب المركز الثالث من المجموعات الأولى أو الثالثة أو الرابعة.

أما حال التأهل في المركز الثاني سيلتقي المنتخب مع ثاني المجموعة السادسة.