خبر في الجول - غزل المحلة يستعيد عبد الرحمن عاطف.. ويتمم اتفاقه مع لاعب زد

استعاد نادي غزل المحلة خدمات عبد الرحمن عاطف مهاجم الفريق بعد قطع إعارته لنادي الداخلية.

عبد الرحمن عاطف النادي : الداخلية

وانضم عبد الرحمن عاطف لنادي الداخلية بداية الموسم الجاري معارا من غزل المحلة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي الداخلية قرر قطع إعارة عبد الرحمن عاطف وعودته لناديه غزل المحلة، لعدم ظهور بالمستوى المأمول مع الفريق.

ولعب عبد الرحمن عاطف 7 مباريات مع الداخلية خلال الموسم الحالي ولم يسجل أي أهداف.

كما علم أن نادي غزل المحلة أتم اتفاقه بشأن الحصول على خدمات أحمد رفعت الملقب بـ"ريفو" لاعب خط وسط زد وذلك بعد عقد جلسة مع اللاعب خلال الساعات الماضية.

ومن المقرر أن يتمم مسؤولي غزل المحلة إجراءات قيد اللاعب بعد الاتفاق على كافة التفاصيل مع نادي زد.

رفعت صاحب الـ29 عاما سبق له اللعب في أندية بلدية المحلة والجونة واسوان قبل الانتقال لنادي زد في يناير 2023.