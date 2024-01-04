أوسوريو مدربا لـ أتلتيكو باراناينسي البرازيلي

الخميس، 04 يناير 2024 - 12:58

كتب : محمود حمدي

خوان كارلوس أوسوريو - الزمالك ضد الاتحاد السكندري

أتم نادي أتلتيكو باراناينسي البرازيلي إجراءت التعاقد مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك السابق.

ورحل أوسوريو عن تدريب الزمالك قبل شهرين بسبب اهتزاز النتائج وتولى معتمد جمال تدريب الفريق مؤقتا.

وقال النادي البرازيلي عبر حسابه: "خوان كارلوس أوسوريو هو المدرب الجديد لفريق أتلتيكو باراناينسي. أوسوريو اسم راسخ وخبرة كبيرة في كرة القدم العالمية".

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ويضم أتلتيكو باراناينسي بين صفوفه فيرناندينيو نجم مانشستر سيتي السابق، فيما رحل عنه أرتور فيدال خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وقاد أوسوريو الزمالك في 22 مباراة فاز في 12 مباراة وتعادل في 5 وهُزم في مثلهم وسجل الفريق تحت قيادته 46 هدفا واستقبل 30 آخرين.

وكان أوسوريو ضمن المرشحين لتدريب منتخب بيرو خلال الفترة الماضية قبل أن يتم التعاقد مع خورلاخي فوساتي مدرب السد القطري السابق.

وسبق للمدرب صاحب الـ62 عاما خوض تجربتين دوليتين مع منتخبي المكسيك وباراجواي.

يذكر أن أوسوريو كان رفض عرضا لتدريب كلوب أمريكا المكسيكي وذلك بعدما حصل على العرض بعد أشهر قليلة من قدومه لقيادة الزمالك.

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