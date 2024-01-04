أمم إفريقيا - التحاق ياسر ولاشين ببعثة منتخب مصر

انضم الثنائي ياسر إبراهيم ومهند لاشين إلى بعثة منتخب مصر استعدادا لخوض منافسات أمم إفريقيا.

وتنطلق منافسات أمم إفريقيا يوم 13 يناير الجاري بدولة كوت ديفوار.

وانضم الثنائي ياسر إبراهيم ومهند لاشين إلى قائمة المنتخب بعد إصابة كل من أسامة جلال وأحمد نبيل كوكا.

وكان المنتخب المصري قد أعلن القائمة التي تضم 27 لاعبا يوم السبت الماضي.

وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن وصول الثنائي المنضم حديثا إلى معسكر المنتخب بالعاصمة الإدارية.

ومن المقرر أن ينضم محمد صلاح نجم فريق ليفربول إلى بعثة المنتخب اليوم الخميس لتكتمل قائمة الفريق.

ويستمر معسكر منتخب مصر حتى يوم 9 يناير الجاري والذي من المقرر أن يتخلله مواجهة ودية ضد تنزانيا يوم 7 على استاد القاهرة.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثانية بجوار كل من غانا وموزمبيق وكاب فيردي.

ويبدأ منتخب مصر مشواره من أجل حلم اللقب الثامن بملاقاة موزمبيق في 14 يناير المقبل.

وبعد ذلك بأربعة أيام يواجه منتخب غانا في الجولة الثانية.

ويختتم الفراعنة دور المجموعات بمواجهة كاب فيردي في 22 يناير.

ويلعب منتخب مصر كل مبارياته في دور المجموعات في ملعب فيلكس أوفوي بوانيي الذي يتسع لـ33 ألف متفرج ويقع في العاصمة الإيفوارية، أبيدجان.

وحال تأهل منتخب مصر في صدارة المجموعة الثانية سيواجه صاحب المركز الثالث من المجموعات الأولى أو الثالثة أو الرابعة.

أما حال التأهل في المركز الثاني سيلتقي المنتخب مع ثاني المجموعة السادسة.