أمم إفريقيا - بوفال: أنا جاهز بنسبة 100%.. ومستعدون للتحدي

الخميس، 04 يناير 2024 - 12:27

كتب : FilGoal

سفيان بوفال - المغرب ضد مصر في أمم إفريقيا

رفع المغربي سفيان بوفال راية التحدي قبل دخول معترك كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار، وتوقع أن تكون المنافسة صعبة للغاية.

وقال بوفال في تصريحات مصورة: "كل شيء على ما يرام، لقد تعافيت بشكل جيد من الإصابة، والآن أنا جاهز بنسبة 100%".

وأضاف لاعب الريان القطري "نحن مستعدون لمواجهة التحدي الذي ينتظرنا".

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وأتم "نتمنى تقديم مستويات طيبة في كأس أمم إفريقيا التي ستكون منافسة صعبة".

ويتواجد المنتخب المغربي ضمن المجموعة السادسة رفقة تنزانيا، الكونغو الديمقراطية وزامبيا.

وتستضيف كوت ديفوار النسخة المقبلة من البطولة المقرر إقامتها في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

وتقام البطولة بنظام المجموعات في البداية، من 6 مجموعات، على أن يتأهل 16 فريقا إلى الأدوار الإقصائية، هم الـ 12 أصحاب المركزين الأول والثاني، و4 من أفضل أصحاب المركز الثالث.

ويحمل منتخب السنغال لقب البطولة في النسخة الماضية بالكاميرون، بينما احتل منتخب مصر وصافتها.

ولا يزال منتخب مصر هو الأكثر تتويجا باللقب بـ 7 مرات، يليهمنتخب الكاميرون بـ 5 مرات ثم غانا بـ 4 مرات.

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