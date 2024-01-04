دوري المحترفين - حصاد الجولة 15.. الانتصار رقم 100 وبتروجت يعزز صدارته

عزز بتروجت صدارته لترتيب الموسم الحالي 2023-2024 من دوري المحترفين بعد مرور 15 جولة.

وأقيمت 10 مباريات انتهت 6 منها بالفوز و4 تعادلات وتسجيل 24 هدفا منهم 11 في الشوط الأول و13 في الشوط الثاني.

وحقق بتروجت الانتصار السادس تواليا عقب الفوز على على جمهورية شبين بهدف دون رد.

وسجل إسماعيل بامبا هدف المباراة ليحرز هدفه التاسع ويتساوى مع محمود ممدوح لاعب حرس الحدود في صدارة الهدافين.

فيما سجل حسام بركات مهاجم بروكسي للجولة الثانية على التوالي ورفع رصيده التهديفي إلى 8 أهداف.

ونجح باسم عادل مدافع السكة الحديد في التسجيل للجولة الثانية على التوالي بهدفين من ركلتي جزاء في غزل المحلة ثم نادي وي.

غزل المحلة حقق الفوز رقم 100 في بطولة الدوري من ضمن 150 مباراة أقيمت حتى الآن وانتهت 50 مباراة بالتعادل وتسجيل 347 هدفا.

لافيينا فشل في تحقيق أي فوز خلال 4 جولات على التوالي.

مكادي فشل في تحقيق أي فوز خلال 6 جولات على التوالي في الدوري.

مباراة أسوان مع طنطا التي انتهت بفوز طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف ، شهدت 4 أهداف بضربات رأسية

ترتيب هدافين دوري المحترفين بعد الجولة 15

محمود ممدوح حرس الحدود 9 أهداف

إسماعيل بامبا بتروجت 9 أهداف

حسام بركات بروكسي 8 أهداف

سايكو القناة 6 أهداف

نانا أنتوي طنطا 6 أهداف

محمد عاطف طنطا 6 أهداف