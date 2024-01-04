عواد: عقوبة فتوح وصبحي كانت رسالة واضحة من الزمالك.. وأتمنى ضم مدافع الأهلي

يرى محمد عواد حارس مرمى الزمالك أن عقوبة أحمد فتوح ومحمد صبحي كانت رسالة واضحة من مجلس الإدارة من أجل فرض الانضباط.

محمد عواد النادي : الزمالك الزمالك

وأشاد عواد، بدور محمود شيكابالا قائد الفريق داخل نادي الزمالك بما في ذلك.

وقال محمد عواد عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "غير صحيح رفض كبار لاعبي الزمالك عودة فتوح مجددا".

وشدد "أرى أن شيكابالا أسطورة حقيقية في نادي الزمالك، ودوره خارج الملعب أهم من داخل الملعب حتى، وذلك بسبب عملية الإحلال والتجديد داخل الفريق".

وكشف عواد "من وجهة نظري، الزمالك عاش فترة طويلة دون انضباط وعدم وجود ثواب وعقاب، لذلك عقوبة فتوح وصبحي كانت رسالة واضحة من مجلس الإدارة للجميع".

وعن رأيه في إمكانية رحيل أحمد زيزو أوضح عواد "زيزو لاعب لا يعوض، بالنسبة لي أتمنى أن يكون في فريقي 5 أو 6 لاعبين مثل زيزو، مباراة مثل أرتا سولار كنا نحتاج أربعة أهداف وكنت أثق في قدرتنا على ذلك بسبب وجود نجوم مثل زيزو وشيكابالا وعبد الشافي".

وتابع "لا يزال من المبكر جدا الحديث على موقف المنافسة في الدوري، لم نلعب سوى تسع جولات وباقي الفرق ستفقد الكثير من النقاط وهناك فرصة أمامنا للتتويج باللقب".

وأضاف "بالنسبة لي الزمالك لديه فرصة أقوى في الكونفدرالية بسبب تمكن الفريق من خوض البطولات المجمعة السريعة، وإن شاء الله الزمالك يحصد لقبين على الأقل هذا الموسم".

وبسؤاله عن حقيقة اقترابه من الأهلي سابقا كشف "إصابة محمد صبحي مع الإسماعيلي عطلت مفاوضات انتقالي إلى الأهلي في موسم 2018-2019".

واختتم عواد تصريحاته "غير صحيح رفضي الجلوس على مقاعد البدلاء لمحمد أبو جبل، أتمنى انضمام محمد عبد المنعم من الأهلي إلى الزمالك".