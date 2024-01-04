المدرب الثاني.. لافيينا يقبل استقالة عبد الباقي جمال

الخميس، 04 يناير 2024 - 11:49

كتب : رضا السنباطي

عبد الباقي جمال - لافيينا

قرر مجلس إدارة نادي لافيينا برئاسة محمود الأسيوطي قبول استقالة عبد الباقي جمال المدير الفني للفريق.

وينافس نادي لافيينا ضمن مسابقة دوري المحترفين المؤهل إلى الدوري الممتاز.

واعتذر جمال عن عدم الاستمرار في منصبه كمدير فني لنادي الأسيوطي بعد تراجع النتائج

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كما قبل نادي الأسيوطي اعتذار أحمد عثمان المدرب العام عن الاستمرار في منصبه ووجه لهما الشكر على جهودهما بالفترة الماضية.

وأعلن لافيينا تعيين أحمد صلاح مدربا للفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

وقاد عبد الباقي جمال الفريق خلفا لأحمد عيد عبد الملك الذي بدأ الموسم مع الفريق.

ولم يستطع لفريق لافيينا تحقيق أي فوز خلال آخر 4 جولات من منافسات دوري المحترفين.

ويحتل لافيينا المركز الثامن في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 24 نقطة.

ويتصدر نادي بتروجت جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 35 نقطة.

دوري المحترفين عبد الباقي جمال
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