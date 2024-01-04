أمم إفريقيا - منتخب المغرب يقرر إلغاء ودية جامبيا.. والسفر مبكرا لكوت ديفوار

الخميس، 04 يناير 2024 - 11:41

كتب : FilGoal

المغرب - إسبانيا - ركلات الجزاء

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم إلغاء مباراة المنتخب المغربي الودية أمام نظيره الجامبي ضمن استعداداته لمنافسات كأس أمم إفريقيا 2023.

أمم إفريقيا - المغرب.. حان وقت الزئير

وأفاد الاتحاد المغربي في بيان: "تم إلغاء المباراة التي كان من المقرر إجراؤها ضد منتخب جامبيا وسيتم تعويضها بمباراة تدريبية يوم 11 من الشهر الجاري".

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وأضاف البيان "سيتوجه المنتخب المغربي يوم الأحد 7 يناير إلى مدينة سان بيدرو للمشاركة في كأس أمم إفريقيا التي ستحتضنها كوت ديفوار في الفترة الممتدة ما بين 13 يناير و11 فبراير 2024".

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فيما ذكر موقع le360 سبور المغربي أن أسود الأطلس سيواجهون سيراليون وديا يوم 11 يناير.

ويتواجد المنتخب المغربي ضمن المجموعة السادسة رفقة تنزانيا، الكونغو الديمقراطية وزامبيا.

وتستضيف كوت ديفوار النسخة المقبلة من البطولة المقرر إقامتها في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

وتقام البطولة بنظام المجموعات في البداية، من 6 مجموعات، على أن يتأهل 16 فريقا إلى الأدوار الإقصائية، هم الـ 12 أصحاب المركزين الأول والثاني، و4 من أفضل أصحاب المركز الثالث.

ويحمل منتخب السنغال لقب البطولة في النسخة الماضية بالكاميرون، بينما احتل منتخب مصر وصافتها.

ولا يزال منتخب مصر هو الأكثر تتويجا باللقب بـ 7 مرات، يليهمنتخب الكاميرون بـ 5 مرات ثم غانا بـ 4 مرات.

المغرب جامبيا أمم إفريقيا
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