أمم إفريقيا - معلول ينتظم في تدريبات تونس

الخميس، 04 يناير 2024 - 11:28

كتب : FilGoal

منتخب مصر - تونس - علي معلول - محمد صلاح

انتظم علي معلول مدافع الأهلي في تدريبات منتخب تونس استعدادا لنهائيات كأس أمم إفريقيا.

وتنطلق البطولة في كوت ديفوار يوم 13 يناير الجاري.

وأفاد الاتحاد التونسي لكرة القدم بأن التدريب المسائي ليوم الأربعاء شهد انضمام معلول وزميله أنيس بن سليمان لأول مرة.

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وتدرب اللاعبان مع بقية المجموعة، في الحصة التدريبية التي احتضنها الملعب الفرعي برادس.

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وسيكتمل النصاب في المنتخب التونسي، صباح الخميس، وذلك بعد التحاق اللاعب سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك بباقي الفريق.

وذلك بعدما قرر جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس ضم سيف الدين الجزيري لقائمة الفريق لأمم إفريقيا بعد استبعاد مرتضى بن وناس ظهير قاسم باشا التركي ومنتخب تونس لظروف قهرية.

هذا وتقرر أن تدور المباراة الدولية الودية الأولى أمام موريتانيا يوم السبت 6 يناير بحضور الجمهور وستكون منقولة على القناة الوطنية التونسية.

في حين ستدور مبارة كاب فيردي يوم 10 يناير دون حضور الجمهور ودون نقل تليفزيوني.

قبل أيام، أعلن القادري قائمته النهائية التي يخوض بها نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وكشف القادري عن القائمة التي تضم 27 لاعبا يخوض بهم البطولة التي تبدأ في كوت ديفوار يوم 13 يناير المقبل.

وتواجد علي معلول مدافع الأهلي على رأس القائمة.

بينما غاب سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي ثنائي الزمالك عن القائمة النهائية بعد التواجد في القائمة الأولية، لكن الجزيري عاد في الساعات الأخيرة لينضم إلى القائمة.

ويقود نسور قرطاج النجم يوسف المساكني الذي سيشارك في أمم إفريقيا للمرة الثامنة ليعادل الرقم القياسي الذي يملكه أحمد حسن وروجيبير سونج.

فيما خرج حنبعل المجبري لاعب مانشستر يونايتد من قائمة منتخب تونس في كأس أمم إفريقيا بعدما تواجد في القائمة الأولية.

وخرج فرجاني ساسي لاعب الغرافة القطري من القائمة أيضا.

وجاءت قائمة منتخب تونس على النحو التالي:

حراسة المرمى: البشير بن سعيد - معز حسن - أيمن دحمان

الدفاع: علي معلول - منتصر الطالبي - ياسين مرياح - علي العابدي - أسامة الحدادي - حمزة الجالصي - علاء غرام - يان فاليري - وجدي كشريدة - مرتضى بن وناس.

الوسط: حسام تقا - حمزة رفيعة- أنيس بن سليمان - عيسى العيدوني محمد علي بن رمضان - إلياس السخيري - محمد الحاج محمود

الهجوم: يوسف المساكني - هيثم الجويني - طه ياسين الخنيسي - سيف الله اللطيف - بسام الصرارفي - نعيم السليتي - إلياس العاشوري.

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ويتواجد المنتخب التونسي في مجموعة واحدة رفقة مالي وجنوب إفريقيا وناميبيا.

وستقام بطولة أمم إفريقيا في كوت ديفوار من 13 يناير المقبل إلى 11 فبراير.

وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا للمرة الثالثة بعد نسختي 2019 و2021.

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