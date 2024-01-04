ريان: كسبت رهاني مع موسيماني قبل أن يرحل.. وسبب صعوبة الانتقال إلى الزمالك

الخميس، 04 يناير 2024 - 11:19

كتب : FilGoal

أحمد ياسر ريان و حسين السيد - المصري × سيراميكا كليوباترا

نفى أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا، وجود مفاوضات مع فريق الزمالك من أجل الانضمام إلى الفريق خلال الفترة الماضية.

وشدد ريان على انتمائه للنادي الأهلي وصعوبة الموافقة والرحيل إلى الزمالك.

وقال ريان عبر قناة صدى البلد: "لم يحدث وأن اشترطت على الأهلي اللعب أساسيا، كل ما حدث أنني تحدثت مع موسيماني وأبلغته برغبتي في الحصول على فرصة وتقييم مستواي وأي قرار سيتخذه سأوافق عليه".

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وكشف ريان "موسيماني أبلغني أن فرصتي صعبة في الأهلي فطلبت منه الخروج معارا وسأكون هدافا للدوري ولكنه أكد لي صعوبة تحقيقي لما أقول، وعندما سجلت 15 هدفا ذلك الموسم أبلغني أنني فزت بالرهان وسيعتمد عليّ بشكل كبير ولكن من سوء الحظ أنه رحل وقتها".

وأوضح مهاجم سيراميكا كليوباترا "يوم رحيلي عن الأهلي كان صعبا للغاية بعد قضاء 18 عاما داخل النادي".

وتابع "لا يمكنني الاتفاق مع مقولة الأهلي يترك أبنائه بسهولة، الأمر أن النادي يبحث عن احتياجاته وربما لم أكن ضمن احتياجات الفريق في تلك الفترة ولذلك رحلت".

وبسؤاله عن مفاوضات الزمالك أجاب "لم يحدث أي تفاوض، وحتى الآن بالنسبة لي النادي الأهلي رقم 1 وانتمائي للأحمر ولذلك سيكون من الصعب الانتقال إليهم".

وواصل ريان "سعيد حاليا بالتواجد في سيراميكا كليوباترا وأنتمي إليهم ومعجب بمشروع الفريق وأتمنى تحقيق أهدافنا".

وكشف ريان "هناك بند في تعاقدي يسمح للأهلي بإعادتي مجددا خلال الموسم الجاري".

أما عن الأفضل في مصر حاليا أجاب "في رأيي عبد الله السعيد أفضل لاعب في الدوري المصري حاليا، الأهلي عوضه بطريقة مختلفة ولكن لا يزال أسلوبه مختلفا".

واختتم ريان تصريحاته "موديست لاعب جيد جدا، وشاهدته في دورتموند وأكثر من فريق، فقط يحتاج الثقة والدعم وسيقدّم أداء مختلف".

وانتقل أحمد ياسر ريان إلى سيراميكا كليوباترا في صيف 2022 بتعاقد لمدة أربعة مواسم.

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