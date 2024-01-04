قفة: الزمالك أكثر جدية.. وأتمنى اللعب بجوار هالاند

الخميس، 04 يناير 2024 - 10:59

كتب : FilGoal

احتفال أحمد أمين قفة بهدفه ضد الزمالك

كشف أحمد أمين قفة مهاجم إنبي عن حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وانضم قفة لإنبي في بداية الموسم الماضي قادما من سيراميكا كليوباترا وتمكن من تسجيل 15 هدفا خلال موسم ونصف حتى الآن.

وقال أحمد أمين قفة عبر القناة الأولى: "تمنيت التواجد مع منتخب مصر في كاس إفريقيا وعندما رأيت اسمي في القائمة المبدئية كنت أظن أنها النهائية، لكن في النهاية أحترم الجهاز الفني ومن الجيد أن أكون ضمن خيارات روي فيتوريا من البداية".

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وكشف "النادي الذي يقوده رينيه فايلر في سويسرا (سيرفيت ) تحدث مع وكيلي لضمي، ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة".

وأوضح "الأهلي والزمالك دخلا في مفاوضات جادة لضمي ولكن دون وصول عروض رسمية لنادي إنبي حتى الآن. مفاوضات الزمالك أكثر جدية. رغبتي؟ الناديان هما الأفضل في إفريقيا، وبالطبع سأختار الأنسب لي ولمن يحتاجني أكثر".

وأتم "مثلي الأعلى عمرو زكي. أحب مانشستر سيتي للغاية وأتمنى اللعب بجوار إيرلينج هالاند".

صاحب الـ 27 عاما لعب مع إنبي منذ بداية الموسم في 8 مباريات تمكن خلالها من تسجيل أربعة أهداف وصناعة هدف.

أحمد أمين قفة الزمالك إنبي
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