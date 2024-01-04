محمد عواد: الاستخارة أعادتني للزمالك.. وهذه حقيقة خلافي مع الشناوي

رد محمد عواد حارس مرمى الزمالك على أنباء خلافه مع محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر.

وقال محمد عواد عبر أون تايم سبورتس: "علاقتي سيئة بمحمد الشناوي؟ مطلقا أعتبره أخي الأكبر وأحترمه كثيرا. تواجدت معه في معسكر مواجهة بلجيكا والأمور بيننا جيدة للغاية".

وعن سبب استبعاده من كأس العالم 2018 أوضح "مر أكثر من 5 سنوات على كأس العالم 2018، لكني لا أعلم حتى الآن سبب استبعادي من قائمة منتخب مصر في البطولة".

وتابع "أعتبر نفسي غير محظوظ مع منتخب مصر. كنت أستحق التواجد في بطولات عديدة ولكن قد يكون نجاة لي من التعرض للإصابة أو أي مكروه آخر".

وواصل "كنت أتمنى التواجد في كأس إفريقيا، ولكن محمد صبحي حارس مميز وأمامه مستقبل واعد وهذا رزقه".

واستدعى روي فيتوريا مدرب منتخب مصر، الرباعي: محمد الشناوي (الأهلي) أحمد الشناوي (الزمالك) محمد صبحي (الزمالك) محمد أبو جبل (البنك الأهلي) لقائمته النهائية التي ستخوض كأس إفريقيا 2023.

وتابع "الحزم السعودي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع خلال فترة الانتقالات الشتوية، لكن الأمر في يد إدارة نادي الزمالك".

وينتهي تعاقد محمد عواد مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي ويحق له الانتقال لأي فريق بداية من الموسم المقبل بشكل مجاني.

وكشف عواد "أديت صلاة الاستخارة وقررت الرحيل قبل مباراة الزمالك وسيراميكا قبل موسمين ولكن حدثت مشكلة بين كارتيرون وجنش وشاركت حتى نهاية الموسم وكان لي دور في حصول الفريق على الدوري".

وساهم محمد عواد في حصول الزمالك على لقبين متتالين لمسابقة الدوري ولقبين لكأس مصر.

كما حصل عواد مع الزمالك على كأس السوبر المصري وكذلك الإفريقي.

ويلعب عواد في صفوف الزمالك منذ صيف 2019 قادما من الإسماعيلي وحقق 6 بطولات.