محمد عواد: الاستخارة أعادتني للزمالك.. وهذه حقيقة خلافي مع الشناوي

الخميس، 04 يناير 2024 - 00:57

كتب : FilGoal

محمد عواد - الزمالك

رد محمد عواد حارس مرمى الزمالك على أنباء خلافه مع محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر.

وقال محمد عواد عبر أون تايم سبورتس: "علاقتي سيئة بمحمد الشناوي؟ مطلقا أعتبره أخي الأكبر وأحترمه كثيرا. تواجدت معه في معسكر مواجهة بلجيكا والأمور بيننا جيدة للغاية".

وعن سبب استبعاده من كأس العالم 2018 أوضح "مر أكثر من 5 سنوات على كأس العالم 2018، لكني لا أعلم حتى الآن سبب استبعادي من قائمة منتخب مصر في البطولة".

أخبار متعلقة:
أحمد ياسر ريان يكشف أسباب إهداره أغرب فرصة في تاريخ الكرة المصرية في الـ+90.. جيرونا يهزم أتليتكو رغم هاتريك موراتا ويعود لمزاحمة ريال مدريد على الصدارة أمم إفريقيا - مروان عطية: سنقدم أفضل ما لدينا لتحقيق اللقب الـ 12.. باريس سان جيرمان يهزم تولوز بثنائية ويتوج بلقب السوبر

وتابع "أعتبر نفسي غير محظوظ مع منتخب مصر. كنت أستحق التواجد في بطولات عديدة ولكن قد يكون نجاة لي من التعرض للإصابة أو أي مكروه آخر".

وواصل "كنت أتمنى التواجد في كأس إفريقيا، ولكن محمد صبحي حارس مميز وأمامه مستقبل واعد وهذا رزقه".

واستدعى روي فيتوريا مدرب منتخب مصر، الرباعي: محمد الشناوي (الأهلي) أحمد الشناوي (الزمالك) محمد صبحي (الزمالك) محمد أبو جبل (البنك الأهلي) لقائمته النهائية التي ستخوض كأس إفريقيا 2023.

وتابع "الحزم السعودي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع خلال فترة الانتقالات الشتوية، لكن الأمر في يد إدارة نادي الزمالك".

وينتهي تعاقد محمد عواد مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي ويحق له الانتقال لأي فريق بداية من الموسم المقبل بشكل مجاني.

وكشف عواد "أديت صلاة الاستخارة وقررت الرحيل قبل مباراة الزمالك وسيراميكا قبل موسمين ولكن حدثت مشكلة بين كارتيرون وجنش وشاركت حتى نهاية الموسم وكان لي دور في حصول الفريق على الدوري".

وساهم محمد عواد في حصول الزمالك على لقبين متتالين لمسابقة الدوري ولقبين لكأس مصر.

كما حصل عواد مع الزمالك على كأس السوبر المصري وكذلك الإفريقي.

ويلعب عواد في صفوف الزمالك منذ صيف 2019 قادما من الإسماعيلي وحقق 6 بطولات.

الزمالك منتخب مصر محمد عواد
نرشح لكم
أحمد ياسر ريان يكشف أسباب إهداره أغرب فرصة في تاريخ الكرة المصرية مدرب الزمالك المحتمل - فان دين بروم.. الباحث عن الإنجازات الغائبة وفشله الأكبر كان عربيا خبر في الجول - الزمالك في مفاوضات متقدمة مع الهولندي فان دين بروم لتدريب الفريق في الجول يكشف رد طنطا على البنك الأهلي حول التعاقد مع موهبتي الفريق الأنصار اللبناني يضم عبد الله ياسين بيراميدز يرد عبر في الجول على قرار اتحاد الكرة بشأن الشيبي بعد استبعاد وناس لظروف قهرية.. منتخب تونس يضم سيف الجزيري لـ أمم إفريقيا اتحاد الكرة يحيل محمد الشيبي للجنة الانضباط
أخر الأخبار
محمد عواد: الاستخارة أعادتني للزمالك.. وهذه حقيقة خلافي مع الشناوي ساعة | الدوري المصري
أحمد ياسر ريان يكشف أسباب إهداره أغرب فرصة في تاريخ الكرة المصرية ساعة | الدوري المصري
في الـ+90.. جيرونا يهزم أتليتكو رغم هاتريك موراتا ويعود لمزاحمة ريال مدريد على الصدارة ساعة | الدوري الإسباني
أمم إفريقيا - مروان عطية: سنقدم أفضل ما لدينا لتحقيق اللقب ساعة | الكرة الإفريقية
الـ 12.. باريس سان جيرمان يهزم تولوز بثنائية ويتوج بلقب السوبر 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مران المنتخب - مشاركة ثنائي حراسة المرمى في جزء من التدريبات 2 ساعة | منتخب مصر
مدرب الزمالك المحتمل - فان دين بروم.. الباحث عن الإنجازات الغائبة وفشله الأكبر كان عربيا 2 ساعة | الكرة المصرية
الجزيري: سعيد بالانضمام لقائمة أمم إفريقيا.. وحظوظ تونس كبيرة 3 ساعة | كوت ديفوار 2023
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قوائم أمم إفريقيا – تواجد الثنائي كوكا وانضمام إمام عاشور.. وغياب السعيد والشحات والونش عن مصر 2 مؤتمر فيتوريا: استبعاد ياسر إبراهيم؟ أملك لاعب مثل الساعة السويسرية.. وقدرت عبد الله السعيد 3 صلاح: تساءلت بعد إهدار ركلة الجزاء هل سأذهب للمنتخب بهذا المستوى؟ وأريد الفوز بإفريقيا 4 خبر في الجول - لاعب الزمالك ترك الجزائر لأجل منتخب مصر ولكن