أحمد ياسر ريان يكشف أسباب إهداره أغرب فرصة في تاريخ الكرة المصرية

الخميس، 04 يناير 2024 - 00:51

كتب : FilGoal

فرصة أحمد ياسر ريان المهدرة ضد بيراميدز

كشف أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا أسباب إهداره للفرصة الأغرب في تاريخ الكرة المصرية أمام بيراميدز.

أحمد ياسر ريان

النادي : سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

وأهدر أحمد ياسر فرصة سهلة أمام أمتار قليلة من المرمى الخالي أمام بيراميدز في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في السوبر المصري للأبطال في الإمارات.

قبل أن يخسر سيراميكا كليوباترا أمام بيراميدز بركلات الترجيح.

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وقال ريان عبر قناة صدى البلد: "10 ثواني من حياتي شعرت أنني في عالم آخر ثم عدت مرة أخرى للعالم الحالي".

وأضاف "استلام الكرة هو الذي جعلني أضع الكرة بهذه الطريقة لأنني استلمت الكرة بطريقة خاطئة وشعرت أن أحمد سامي يلاحقني ولذلك ووضعت الكرة بسرعة، ولكن بعد ذلك عندما شاهدت الفرصة من جديد وجدت أن أحمد سامي كان بعيدا".

وواصل "الأمر ليس به أي استهتار أو عدم تركيز أو التفكير في الاحتفال المبكر، لأن مع كل ذلك لن تضيع هذه الفرصة".

وأشار "بعد المباراة تابعت الكوميكس والتعليقات على هذه الفرصة الضائعة وكنت أشعر بالضيق، وفي الملعب حاولت إخراج نفسي من هذه الحالة".

وأوضح "وليد الكرتي جاء لي وتحدث معي وأخبرني أن هذا الأمر يحدث مع كل اللاعبين وحاول دعمي".

واستكمل "بعد المباراة وقبل ركلات الترجيح أسامة جلال جاء لي وقالي لا ألا أشعر بالحزن وهذا طبيعي وهو أهدر ركلتين ترجيح في المباراة السابقة وفريقه انهزم".

وأتم تصريحاته "طلبت تسديد ركلة الترجيح الأولى أمام بيراميدز حتى أمنح باقي اللاعبين الثقة".

سيراميكا كليوباترا أحمد ياسر ريان
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