في الـ+90.. جيرونا يهزم أتليتكو رغم هاتريك موراتا ويعود لمزاحمة ريال مدريد على الصدارة

حقق جيرونا الفوز على أتليتكو مدريد بنتيجة 4-3 في مباراة مثيرة جمعتهما ضمن الجولة 19 من الدوري الإسباني.

واستمر جيرونا في مزاحمة ريال مدريد على الصدارة بعدما وصل للنقطة رقم 48 مثله، ولكن في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الملكي.

وتجمد رصيد أتليتكو مدريد عند النقطة 38 في المركز الثالث بجدول الترتيب.

ورغم الخسارة إلا أن ألفارو موراتا مهاجم أتليتكو مدريد سجل ثلاثية فريقه في المباراة.

وصف المباراة

تقدم جيرونا في الدقيقة الثانية بهدف سجله فاليري فيرنانديز بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء ذهبت على يسار الحارس.

ثم تعادل أتليتكو مدريد عن طريق ألفارو موراتا بعدما أصبح في مواجهة المرمى وسدد الكرة على يسار الحارس.

ولم يحتسب الحكم الهدف في وقتها وانتظر لمراجعته في الفيديو الذي أكد على صحته وعدم وجود تسلل.

وعاد جيرونا ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 26 بمتابعة من سافينيو من أمام المرمى.

وأضاف جيرونا الهدف الثالث والذي سجله المدافع دالي بليند في الدقيقة 39 بعد متابعة للكرة من داخل منطقة الجزاء بعد ركلة حرة مباشرة.

إلا أن موراتا رفض انتهاء الشوط الأول بهذه النتيجة وسجل هدف تقليص الفارق لفريقه في الدقيقة 44 بطريقة رائعة.

وجاء الهدف الأفضل في المباراة بعدما انطلق موراتا بين مدافعي جيرونا وراوغ أحدهما ثم وضع الكرة من أعلى الحارس في الشباك.

لينتهي الشوط الأول بتقدم جيرونا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

في الشوط الثاني استمر تألق موراتا وسجل الهدف الثالث له ولفريقه ومنح أتليتكو التعادل في الدقيقة 54 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

الهدف القاتل

وبعد العديد من المحاولات بين الفريقين نجح أخيرا جيرونا في الدقيقة 91 في تسجيل هدف الفوز القاتل.

وجاء الهدف بقدم إيفان مارتن الذي توغل بين المدافعين ووضع الكرة من أعلى الحارس يان أوبلاك.

لتنتهي المباراة بفوز جيرونا في الوقت القاتل ويعود إلى مقاسمة ريال مدريد في الصدارة.