في الـ+90.. جيرونا يهزم أتليتكو رغم هاتريك موراتا ويعود لمزاحمة ريال مدريد على الصدارة

الخميس، 04 يناير 2024 - 00:42

كتب : عمرو عبد المنعم

برشلونة - جيرونا

حقق جيرونا الفوز على أتليتكو مدريد بنتيجة 4-3 في مباراة مثيرة جمعتهما ضمن الجولة 19 من الدوري الإسباني.

واستمر جيرونا في مزاحمة ريال مدريد على الصدارة بعدما وصل للنقطة رقم 48 مثله، ولكن في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الملكي.

وتجمد رصيد أتليتكو مدريد عند النقطة 38 في المركز الثالث بجدول الترتيب.

أخبار متعلقة:
الـ 12.. باريس سان جيرمان يهزم تولوز بثنائية ويتوج بلقب السوبر ذا أثليتك: أونانا ينضم إلى الكاميرون بعد انطلاق أمم إفريقيا بسبب مواجهة توتنام

ورغم الخسارة إلا أن ألفارو موراتا مهاجم أتليتكو مدريد سجل ثلاثية فريقه في المباراة.

وصف المباراة

تقدم جيرونا في الدقيقة الثانية بهدف سجله فاليري فيرنانديز بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء ذهبت على يسار الحارس.

ثم تعادل أتليتكو مدريد عن طريق ألفارو موراتا بعدما أصبح في مواجهة المرمى وسدد الكرة على يسار الحارس.

ولم يحتسب الحكم الهدف في وقتها وانتظر لمراجعته في الفيديو الذي أكد على صحته وعدم وجود تسلل.

وعاد جيرونا ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 26 بمتابعة من سافينيو من أمام المرمى.

وأضاف جيرونا الهدف الثالث والذي سجله المدافع دالي بليند في الدقيقة 39 بعد متابعة للكرة من داخل منطقة الجزاء بعد ركلة حرة مباشرة.

إلا أن موراتا رفض انتهاء الشوط الأول بهذه النتيجة وسجل هدف تقليص الفارق لفريقه في الدقيقة 44 بطريقة رائعة.

وجاء الهدف الأفضل في المباراة بعدما انطلق موراتا بين مدافعي جيرونا وراوغ أحدهما ثم وضع الكرة من أعلى الحارس في الشباك.

لينتهي الشوط الأول بتقدم جيرونا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

في الشوط الثاني استمر تألق موراتا وسجل الهدف الثالث له ولفريقه ومنح أتليتكو التعادل في الدقيقة 54 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

الهدف القاتل

وبعد العديد من المحاولات بين الفريقين نجح أخيرا جيرونا في الدقيقة 91 في تسجيل هدف الفوز القاتل.

وجاء الهدف بقدم إيفان مارتن الذي توغل بين المدافعين ووضع الكرة من أعلى الحارس يان أوبلاك.

لتنتهي المباراة بفوز جيرونا في الوقت القاتل ويعود إلى مقاسمة ريال مدريد في الصدارة.

أتليتكو مدريد ألفارو موراتا الدوري الإسباني جيرونا
نرشح لكم
انتهت الدوري الإسباني - جيرونا (4)-(3) أتليتكو مدريد.. فوز قاتل 6000 في برنابيو.. رأسية روديجير تضمن الصدارة لـ ريال مدريد أمام مايوركا انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (1)-(0) مايوركا.. صدارة بيضاء تشكيل ريال مدريد – عودة فينيسيوس أمام مايوركا مواعيد مباريات الأربعاء 3 يناير - عودة ريال مدريد.. وكأس السوبر الفرنسي 10 إنذارات و3 طرد.. رايو فايكانو يهزم خيتافي في مباراة بطابع المصارعة قائمة ريال مدريد - عودة الثلاثي المصاب.. واستمرار غياب كامافينجا ضد مايوركا مؤتمر أنشيلوتي: لن نتعاقد مع مدافع في الوقت الحالي.. وهذا موقف الثلاثي المصاب
أخر الأخبار
محمد عواد: الاستخارة أعادتني للزمالك.. وهذه حقيقة خلافي مع الشناوي 32 دقيقة | الدوري المصري
أحمد ياسر ريان يكشف أسباب إهداره أغرب فرصة في تاريخ الكرة المصرية 37 دقيقة | الدوري المصري
في الـ+90.. جيرونا يهزم أتليتكو رغم هاتريك موراتا ويعود لمزاحمة ريال مدريد على الصدارة 46 دقيقة | الدوري الإسباني
أمم إفريقيا - مروان عطية: سنقدم أفضل ما لدينا لتحقيق اللقب 50 دقيقة | الكرة الإفريقية
الـ 12.. باريس سان جيرمان يهزم تولوز بثنائية ويتوج بلقب السوبر 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
مران المنتخب - مشاركة ثنائي حراسة المرمى في جزء من التدريبات ساعة | منتخب مصر
مدرب الزمالك المحتمل - فان دين بروم.. الباحث عن الإنجازات الغائبة وفشله الأكبر كان عربيا ساعة | الكرة المصرية
الجزيري: سعيد بالانضمام لقائمة أمم إفريقيا.. وحظوظ تونس كبيرة 2 ساعة | كوت ديفوار 2023
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قوائم أمم إفريقيا – تواجد الثنائي كوكا وانضمام إمام عاشور.. وغياب السعيد والشحات والونش عن مصر 2 مؤتمر فيتوريا: استبعاد ياسر إبراهيم؟ أملك لاعب مثل الساعة السويسرية.. وقدرت عبد الله السعيد 3 صلاح: تساءلت بعد إهدار ركلة الجزاء هل سأذهب للمنتخب بهذا المستوى؟ وأريد الفوز بإفريقيا 4 خبر في الجول - لاعب الزمالك ترك الجزائر لأجل منتخب مصر ولكن