الـ 12.. باريس سان جيرمان يهزم تولوز بثنائية ويتوج بلقب السوبر

توج فريق باريس سان جيرمان بلقب كأس السوبر الفرنسي للمرة الثانية عشر في تاريخه والثانية على التوالي.

وتغلب سان جيرمان على تولوز بهدفين دون مقابل في مباراة السوبر التي أقيمت بملعب حديقة الأمراء معقل فريق العاصمة.

وسجل باريس سان جيرمان هدفيه في الشوط الأول من المباراة.

إذ افتتح الكوري الجنوبي لي كانج إن التسجيل مبكرا في الدقيقة الثالثة.

وعزز كيليان مبابي التقدم بهدف جديد في الدقيقة 44 قبل نهاية الشوط الأول.

وكان باريس سان جيرمان قد حصد لقب الموسم الماضي بعد التفوق على نانت بأربعة أهداف دون مقابل.

وفشل نادي تولوز للمرة الثانية خلال تاريخه في حصد لقب كأس السوبر.

وكان تولوز قد خسر سوبر 1957 أمام سانت إيتيان، قبل أن يخسر النسخة الحالية أمام باريس سان جيرمان.

وحقق باريس سان جيرمان لقب السوبر الفرنسي عشر مرات في آخر 11 نسخة أقيمت.