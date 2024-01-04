مران المنتخب - مشاركة ثنائي حراسة المرمى في جزء من التدريبات

شارك الثنائي محمد وأحمد الشناوي في جزء من تدريبات منتخب مصر بناء على رؤية الجهاز الطبي بقيادة محمد أبو العلا.

ويعاني الثنائي من إصابات مختلفة قبل الانضمام إلى معسكر منتخب مصر، ولكن شدد الجهاز الطبي على الجاهزية للمشاركة في التدريبات بصورة طبيعية.

وواصل منتخب مصر بقيادة روي فيتوريا تدريباته باستاد مصر بالعاصمة الإدارية استعدادا لمنافسات أمم إفريقيا.

وتنطلق منافسات أمم إفريقيا يوم 13 يناير الجاري بدولة كوت ديفوار.

واشتمل المران على العديد من الفقرات التدريبية المتنوعة بداية بالتدريبات البدنية ثم بعض الجمل الفنية والتكتيكية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة روي فيتوريا وتقسيمة والتسديد على المرمى.

وكان المنتخب المصري قد أعلن القائمة التي تضم 27 لاعبا يوم السبت الماضي.

وخرج الثنائي أحمد نبيل كوكا وأسامة جلال من قائمة المنتخب بداعي الإصابة وانضم مهند لاشين وياسر إبراهيم بدلا منهما.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثانية بجوار كل من غانا وموزمبيق وكاب فيردي.

ويبدأ منتخب مصر مشواره من أجل حلم اللقب الثامن بملاقاة موزمبيق في 14 يناير المقبل.

وبعد ذلك بأربعة أيام يواجه منتخب غانا في الجولة الثانية.

ويختتم الفراعنة دور المجموعات بمواجهة كاب فيردي في 22 يناير.

ويلعب منتخب مصر كل مبارياته في دور المجموعات في ملعب فيلكس أوفوي بوانيي الذي يتسع لـ33 ألف متفرج ويقع في العاصمة الإيفوارية، أبيدجان.

وحال تأهل منتخب مصر في صدارة المجموعة الثانية سيواجه صاحب المركز الثالث من المجموعات الأولى أو الثالثة أو الرابعة.

أما حال التأهل في المركز الثاني سيلتقي المنتخب مع ثاني المجموعة السادسة.