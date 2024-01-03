الجزيري: سعيد بالانضمام لقائمة أمم إفريقيا.. وحظوظ تونس كبيرة

أعرب سيف الدين الجزيري عن سعادته بالانضمام إلى قائمة أمم إفريقيا النهائية لمنتخب تونس بعد استبعاد مرتضى بن وناس.

وجاء قرار جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس بعد استبعاد مرتضى بن وناس ظهير قاسم باشا التركي ومنتخب تونس لظروف قهرية.

وقال سيف الجزيري عبر قناة أون تايم سبورتس: "سعيد بالتواجد في القائمة النهائية لمنتخب تونس وأنا دائما تحت أمر المنتخب، وعند استدعائي في أي وقت أكون جاهزا للمشاركة".

وشدد الجزيري "إن شاء الله حظوظ تونس ستكون كبيرة في أمم إفريقيا، وسنأخذ كل مباراة وكل خطوة بخطوتها".

وتابع "منتخب تونس لديه عناصر مميزة وليس نجما واحدا، فهناك يوسف المساكني وياسين مرياح وإلياس السخيري والعديد من اللاعبين".

وواصل مهاجم الزمالك "نحن نلعب كمجموعة في تونس والأهم أن نحقق هدف المنتخب في النهاية".

وأضاف "من الصعب تحديد أطراف المربع الذهبي من الآن ولكن إن شاء الله يكون هناك تفوق عربي ويكون نصف النهائي به أكثر من فريق عربي".

أما عن مشواره مع القلعة البيضاء فأوضح "بالطبع سعيد في الزمالك، مجلس الإدارة لا يقصر في أي شيء وإن شاء الله تتكلل مجهوداتهم بالنجاح".

واختتم الجزيري تصريحاته "أحمد فتوح لاعب مهم في نادي الزمالك وأنا سعيد بتجديد تعاقده".

وخاض الجزيري 31 مباراة دولية بقميص منتخب تونس ونجح في تسجيل 10 أهداف.

ولعب الجزيري خمس مباريات في بطولة أمم إفريقيا وسجل هدفا واحدا.

ويقود نسور قرطاج النجم يوسف المساكني الذي سيشارك في أمم إفريقيا للمرة الثامنة ليعادل الرقم القياسي الذي يملكه أحمد حسن وروجيبير سونج.

كما يتواجد علي معلول مدافع الأهلي على رأس القائمة، بينما غاب حمزة المثلوثي لاعب الزمالك.

فيما خرج حنبعل المجبري لاعب مانشستر يونايتد من قائمة منتخب تونس في كأس أمم إفريقيا بعدما تواجد في القائمة الأولية.

وخرج فرجاني ساسي لاعب الغرافة القطري من القائمة أيضا.

ويتواجد المنتخب التونسي في مجموعة واحدة رفقة مالي وجنوب إفريقيا وناميبيا.

وستقام بطولة أمم إفريقيا في كوت ديفوار من 13 يناير المقبل إلى 11 فبراير.

وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا للمرة الثالثة بعد نسختي 2019 و2021.