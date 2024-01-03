استدعاء ياسر إبراهيم لمنتخب مصر بدلا من أسامة جلال للإصابة

الأربعاء، 03 يناير 2024 - 23:02

كتب : بسام أبو بكر

ياسر إبراهيم - مران منتخب مصر في كوريا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم استدعاء ياسر إبراهيم لمنتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا بدلا من أسامة جلال الذي تعرض للإصابة.

أسامة جلال

النادي : بيراميدز

ياسر إبراهيم

النادي : الأهلي

مصر

وكشف اتحاد الكرة عن تعرض أسامة جلال للإصابة في الركبة، وذلك ما أوضحته الفحوصات الطبية والأشعة.

ولذلك لن يلحق بالمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق في 13 يناير الجاري.

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ويعد هذا التغيير هو الثاني في منتخب مصر بعد خروج أحمد نبيل "كوكا" من القائمة للإصابة في أوتار الركبة.

ودخل القائمة بدلا منه مهند لاشين لاعب وسط بيراميدز.

ويخوض منتخب مصر معسكره المغلق في العاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة.

ويلعب منتخب مصر ضد تنزانيا يوم 7 يناير الجاري مباراة ودية في استاد القاهرة قبل السفر إلى كوت ديفوار.

ويسافر منتخب مصر إلى كوت ديفوار يوم 9 يناير الجاري.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية بجانب غانا وموزمبيق وكاب فيردي.

مصر منتخب مصر كأس الأمم الإفريقية ياسر إبراهيم أسامة جلال
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