6000 في برنابيو.. رأسية روديجير تضمن الصدارة لـ ريال مدريد أمام مايوركا

الأربعاء، 03 يناير 2024 - 22:12

كتب : FilGoal

ريال مدريد - ريال مايوركا - روديجير

ضمن ريال مدريد الاستمرار على صدارة الدوري الإسباني حتى الجولة المقبلة، وذلك بعدما فاز على ريال مايوركا بهدف دون رد في الجولة 19 من المسابقة.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة 48 في الصدارة، بفارق 3 نقاط عن جيرونا الذي سيلعب بعد قليل ضد أتليتكو مدريد.

ولا يزال فارق الأهداف يصب في صالح ريال مدريد بفارق كبير في منافسته مع جيرونا على الصدارة.

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بينما تجمد رصيد مايوركا عند النقطة 18 في المركز الـ14.

هدف فوز ريال مدريد جاء برأسية المدافع أنطونيو روديجير.

ويعد هذا الهدف هو رقم 6000 الذي يسجله ريال مدريد في ملعب سنتياجو برنابيو بمختلف البطولات.

واستعاد ريال مدريد في التشكيل الأساسي نجمه فينيسيوس جونيور بعد تعافيه من الإصابة.

ولجأ كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الملكي للدفع بالفرنسي أوريلين في مركز قلب الدفاع لتعويض الغيابات.

بدأ ريال مدريد المباراة بمحاولات للتسجيل وكاد فينيسيوس جونيور أن يهز الشباك في الدقيقة 19 بتسديدة قوية بالقدم اليسرى مرت جوار القائم.

ومرة أخرى سدد فينيسيوس كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن الحارس تصدى له ببراعة.

في الشوط الثاني استمرت محاولات ريال مدريد واخترق فينيسيوس من الناحية اليسرى وسدد كرة أبعدها الحارس لتصل إلى خوسيلو الذي شارك كبديل أمام المرمى الخالي، لكنه وضعها بضربة رأسية في القائم بشكل غريب مهدرا أسهل فرصة في المباراة.

وأخيرا جاء الحل برأسية من المدافع الألماني روديجير، وذلك بعد ركنية نفذها لوكا مودريتش على رأسه، ليضعها في الشباك مسجلا هدف فوز الملكي.

ومرت الدقائق المتبقية دون أن تتغير النتيجة ليفوز ريال مدريد بهدف دون رد.

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