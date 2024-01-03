خبر في الجول – الزمالك في مفاوضات متقدمة مع الهولندي فان دين بروم لتدريب الفريق

وصل نادي الزمالك لمرحلة متقدمة في المفاوضات مع الهولندي جون فان دين بروم لتولي تدريب الفريق الأبيض في الفترة المقبلة.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك في مفاوضات متقدمة مع الهولندي جون فان دين بروم مدرب أندرلخت السابق لتدريب الفريق الأبيض.

وأن المدرب الهولندي طلب معرفة موقف الزمالك من أزمة القيد وكذلك الحصول على معلومات عن ملاعب النادي ووسائل التدريب قبل إخبار الأبيض بقراره.

ولا يزال الثنائي، التشيلي خوسيه لويس سييرا، والألماني فرانكو فودا، ضمن القائمة المختصرة للمرشحين لتدريب الزمالك.

وذلك في حالة عدم اكتمال المفاوضات مع المدرب الهولندي فان دين بروم.

ويبلغ فان دين برون من العمر 57 عاما وبدأ مسيرته التدريبية في 2003.

وتولى فان دين برون سابقا تدريب العديد من الأندية في أوروبا أبرزها أندرلخت وجينك في بلجيكا، وكذلك فريق الشباب في أياكس أمستردام الهولندي.

بينما كانت تجربته الوحيدة في المنطقة العربية مع نادي التعاون السعودي في عام 2022.