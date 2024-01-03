كويز أمم إفريقيا - اختبر نفسك.. هل تعرف جنسيات اللاعبين الأفارقة جيدا؟

تفصلنا أيام قليلة عن انطلاق كأس أمم إفريقيا 2023، فهل تعرف جنسيات اللاعبين الأفارقة جيدا؟

حسنا اختبر نفسك، ونافس أصدقائك.

كل ما عليك فعله هو شد الكرات للأسفل ووضعها في السلة الصحيحة حسب اختيارك.