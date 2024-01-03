كويز أمم إفريقيا - اختبر نفسك.. هل تعرف جنسيات اللاعبين الأفارقة جيدا؟

الأربعاء، 03 يناير 2024 - 20:31

كتب : FilGoal

مصطفى حجي

تفصلنا أيام قليلة عن انطلاق كأس أمم إفريقيا 2023، فهل تعرف جنسيات اللاعبين الأفارقة جيدا؟

حسنا اختبر نفسك، ونافس أصدقائك.

كل ما عليك فعله هو شد الكرات للأسفل ووضعها في السلة الصحيحة حسب اختيارك.

أخبار متعلقة:
كويز أمم إفريقيا - اختبر نفسك.. هل تتذكر مباراة مصر ضد الجزائر في 2010 جيدا؟ كويز أمم إفريقيا - اختبر نفسك.. هل تعرف نسخة 2000 جيدا؟ كويز أمم إفريقيا - اختبر نفسك.. هل تعرف إحصائيات منتخب مصر في البطولة؟ كويز أمم إفريقيا - اختبر نفسك.. هل تعرف هدافي مصر السابقين في البطولة جيدا؟
أمم إفريقيا اختبر نفسك كويز أمم إفريقيا
نرشح لكم
كويز أمم إفريقيا - اختبر نفسك.. هل تتذكر مباراة مصر ضد الجزائر في 2010 جيدا؟ كويز أمم إفريقيا - اختبر نفسك.. هل تعرف نسخة 2000 جيدا؟ كويز أمم إفريقيا - اختبر نفسك.. هل تعرف هدافي مصر السابقين في البطولة جيدا؟ كويز أمم إفريقيا - اختبر نفسك.. هل تعرف البطولة جيدا؟ كويز أمم إفريقيا - هل تعرف جنسيات نجوم القارة جيدا؟ اختبر نفسك كويز أمم إفريقيا – هل تعرف محمد زيدان جيدا؟ اختبر نفسك كويز أمم إفريقيا - هل تعرف ألقاب منتخبات القارة جيدا؟ اختبر نفسك كويز أمم إفريقيا - هل تعرف تاريخ مصر في البطولة جيدا؟ اختبر نفسك
أخر الأخبار
محمد عواد: الاستخارة أعادتني للزمالك.. وهذه حقيقة خلافي مع الشناوي ساعة | الدوري المصري
أحمد ياسر ريان يكشف أسباب إهداره أغرب فرصة في تاريخ الكرة المصرية ساعة | الدوري المصري
في الـ+90.. جيرونا يهزم أتليتكو رغم هاتريك موراتا ويعود لمزاحمة ريال مدريد على الصدارة ساعة | الدوري الإسباني
أمم إفريقيا - مروان عطية: سنقدم أفضل ما لدينا لتحقيق اللقب ساعة | الكرة الإفريقية
الـ 12.. باريس سان جيرمان يهزم تولوز بثنائية ويتوج بلقب السوبر ساعة | الكرة الأوروبية
مران المنتخب - مشاركة ثنائي حراسة المرمى في جزء من التدريبات ساعة | منتخب مصر
مدرب الزمالك المحتمل - فان دين بروم.. الباحث عن الإنجازات الغائبة وفشله الأكبر كان عربيا 2 ساعة | الكرة المصرية
الجزيري: سعيد بالانضمام لقائمة أمم إفريقيا.. وحظوظ تونس كبيرة 2 ساعة | كوت ديفوار 2023
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قوائم أمم إفريقيا – تواجد الثنائي كوكا وانضمام إمام عاشور.. وغياب السعيد والشحات والونش عن مصر 2 مؤتمر فيتوريا: استبعاد ياسر إبراهيم؟ أملك لاعب مثل الساعة السويسرية.. وقدرت عبد الله السعيد 3 صلاح: تساءلت بعد إهدار ركلة الجزاء هل سأذهب للمنتخب بهذا المستوى؟ وأريد الفوز بإفريقيا 4 خبر في الجول - لاعب الزمالك ترك الجزائر لأجل منتخب مصر ولكن