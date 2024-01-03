كرة سلة - اللقب 13.. مصر تتوج بالبطولة العربية على حساب ليبيا

الأربعاء، 03 يناير 2024 - 20:16

كتب : محمد سمير

منتخب مصر - كرة سلة

توج منتخب مصر لرجال كرة السلة بلقب البطولة العربية على حساب منتخب ليبيا.

وتغلبت مصر على ليبيا بنتيجة 87-62 في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة استاد القاهرة.

وبذلك رفع منتخب مصر رصيده إلى 13 لقبا من ألقاب البطولة العربية كأكثر المنتخبات تتويجا.

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وكان آخر تتويج للمنتخب المصري في نسخة 2017 والتي أقيمت أيضا بالقاهرة.

بينما آخر نسختين حاز على لقبهما كل من السعودية ولبنان على الترتيب.

وبدأت المباراة النهائية متوازنة في البداية بين الفريقين، حتى أن الفترة الأولى قد انتهت بالتعادل 22-22.

وتقدم منتخب ليبيا في الفترة الثانية بنتيجة 28-22 قبل أن ينهي الفراعنة الفترة بالتقدم 39-38.

وشهدت الفترة الثالثة صحوة كبيرة لمنتخب مصر، واتسع الفارق إلى 20 نقطة قبل دقيقتين من النهاية.

وتقدم منتخب مصر 61-41 قبل أن تختتم الفترة 67-47.

ولم يختلف الأمر كثيرا في الفترة الرابعة، ووصل الفارق إلى 30 نقطة في بعض أوقات الفترة.

واختتم الفراعنة منافسات الفترة بالتقدم بنتيجة 87-62 لتحصد مصر اللقب الثالث عشر.

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