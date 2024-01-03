"كان نفسي أمثل منتخب مصر" أول تعليق من كوكا بعد غيابه عن أمم إفريقيا للإصابة

الأربعاء، 03 يناير 2024 - 20:06

كتب : FilGoal

منتخب مصر - أحمد نبيل كوكا

أعرب أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الأهلي ومنتخب مصر عن رضاه بقضاء الله وغيابه عن أمم إفريقيا بسبب الإصابة.

أحمد نبيل كوكا

النادي : الأهلي

مصر

وكشف منتخب مصر غياب لاعب وسط الأهلي بسبب إصابته في أربطة القدم ولن يلحق بالبطولة، بعدما خضع للأشعة.

وتعرض كوكا لإصابة في أربطة القدم خلال معسكر منتخب مصر.

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وكتب كوكا عبر حسابه الرسمي: "وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، الحمد لله دائما وأبدا قدر الله وما شاء فعل الحمد لله أنها إصابة بسيطة وليست كبيرة".

وأوضح "أمم إفريقيا بطولة كنت أتمنى تمثيل منتخب مصر فيها، خاصة في هذا السن، لكن الحمد لله لا يوجد نصيب".

وشدد "دائما الله لا يجلب إلا الخير، وأنا راض الحمد لله، وإن شاء الله عوض ربنا كبير في القادم".

واختتم كوكا تصريحاته "بالتوفيق لمنتخب مصر وإن شاء الله العودة بالبطولة".

وأعلن منتخب مصر بقيادة روي فيتوريا ضم مهند لاشين لاعب وسط بيراميدز بديلا لكوكا.

وتنطلق أمم إفريقيا 2023 في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبل.

وانضم كوكا لأول مرة لقائمة منتخب مصر وكان على أعتاب المشاركة لأول مرة في أمم إفريقيا.

لاعب وسط الأهلي تألق في كأس العالم للأندية 2023 بعدما شارك أساسيا في الفوز على اتحاد جدة السعودي وأوراوا الياباني.

لاعب الوسط البالغ 22 عاما كان عنصرا أساسيا للمشاركة في أمم إفريقيا تحت 23 عاما في شهر يونيو 2022.

وحقق الميدالية الفضية بعد خسارة النهائي ضد المغرب والتي كانت كافية لتأهل مصر لأولمبياد باريس 2024.

وشارك كوكا مع الأهلي في 14 مباراة الموسم الجاري وصنع هدفا في الدوري وآخر في مونديال الأندية.

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