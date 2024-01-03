أمم إفريقيا - بعد إصابة مبولحي.. منتخب الجزائر يضم حارس ضمك احترازيا

أعلن منتخب الجزائر إضافة عنصر جديد في قائمة الفريق استعدادا لخوض منافسات أمم إفريقيا.

مصطفى زغبة النادي : ضمك رايس مبولحي النادي : شباب بلوزداد الجزائر

وقرر جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، ضم مصطفى زغبة حارس مرمى ضمك السعودي كخطوة احترازية.

وتأتي تلك الخطوة بعد تعرض رايس مبولحي حارس مرمى شباب بلوزداد للإصابة في المران الأول لمحاربي الصحراء.

وكانت قائمة منتخب الجزائر تضم 25 لاعبا فقط من أصل 27 يمكن لكل منتخب ضمهم.

وبذلك ارتفع عدد لاعبي قائمة الجزائر إلى 26 لاعبا، إذ لم يتم استبعاد رايس مبولحي.

وأراد بلماضي أخذ احتياطاته بضم مصطفى زغبة خوفا من تأثر مبولحي بإصابته خلال مشوار المنتخب الجزائري.

وبذلك يكون زغبة هو حارس المرمى الرابع في قائمة منتخب الجزائر بأمم إفريقيا.

وجاءت قائمة الجزائر:

حراسة المرمى: أنتوني مانديرا (كان الفرنسي) – رايس مبولحي (شباب بلوزداد) – أسامة بن بوط (اتحاد الجزائر).

الدفاع: يوسف عطال (نيس الفرنسي) – كيفين جيتون (ميتز الفرنسي) – ريان أيت نوري (ولفرهامبتون الإنجليزي) – ياسر لعروسي (شيفيلد يونايتد الإنجليزي) – عيسى ماندي (فياريال الإسباني) – محمد أمين توجاي (الترجي التونسي) – أحمد توبة (ليتشي الإيطالي) – رامي بن سبعيني (بوروسيا دورتموند الألماني) – زين الدين بلعيد (اتحاد العاصمة).

الوسط: نبيل بن طالب (ليل الفرنسي) – سفيان فيجولي (فاتح كاراجمروك التركي) – حسام عوار (روما الإيطالي) – فارس شايبي (إينتراخت فرانكفورت الألماني) - رامز زروقي (فينيورد الهولندي) - هشام بوداوي (نيس الفرنسي) – إسماعيل بن ناصر (ميلان الإيطالي).

الهجوم: رياض محرز (أهلي جدة السعودي) – آدم وناس (ليل الفرنسي) – محمد عمورة (يونيون سان جيلواز البلجيكي) – أمين جويري (ستاد رين الفرنسي) – يوسف بلايلي (مولودية الجزائر) – بغداد بونجاح (السد القطري) – إسلام سليماني (كوريتيبا البرازيلي).

ودع بطل إفريقيا في 1990 و2019 النسخة الماضية في 2021 من دور المجموعات دون تحقيق أي فوز.

ويتواجد منتخب الجزائر في المجموعة الرابعة التي تضم بوركينا فاسو وموريتانيا وأنجولا.

ويستهل منتخب الجزائر مشواره في أمم إفريقيا بمواجهة أنجولا يوم 15 يناير الجاري.

ويلعب منتخب الجزائر في الجولة الثانية أمام بوركينا فاسو يوم 20 من الشهر نفسه، بينما يختتم مشواره في دور المجموعات أمام موريتانيا يوم 23.