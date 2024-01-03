في الجول يكشف رد طنطا على البنك الأهلي حول التعاقد مع موهبتي الفريق

حددت إدارة نادي طنطا سعر بيع لاعبا الفريق إلى نادي البنك الأهلي.

البنك الأهلي أرسل خطابا إلى نادي طنطا قبل أيام حسبما كشف FilGoal.com يطلب فيه ضم الثنائي محمد عاطف، وأسامة النجار.

وحسبما علم FilGoal.com فإن إدارة طنطا ردت على خطاب البنك الأهلي، وحددوا مبلغ 10 مليون جنيه نظير بيع اللاعبين.

محمد عاطف يلعب في وسط الملعب، وسجل 5 أهداف مع طنطا هذا الموسم حتى الآن بدوري المحترفين.

من جهة أخرى، يلعب أسامة النجار كجناح أيسر، ويعد من الركائز الأساسية في الفريق كذلك.

ويحتل البنك الأهلي المركز الـ14 في ترتيب الدوري حتى الآن برصيد 9 نقاط بعد مرور 11 مباراة.