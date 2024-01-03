الأنصار اللبناني يضم عبد الله ياسين

أعلن نادي الأنصار اللبناني التعاقد مع عبد الله ياسين لاعب فيوتشر السابق.

وانتقل عبد الله ياسين إلى الفريق اللبناني في صفقة انتقال حر.

ولعب ياسين في الدوري المصري لمدة أربعة مواسم مع فريقي المقاولون العرب ومودرن فيوتشر.

وكانت فيوتشر آخر محطات ياسين الذي مثله في الموسم الماضي.

وبات ياسين لاعبا حرا بداية من الصيف الماضي، قبل أن يعلن انتقاله إلى صفوف الأنصار اللبناني.

وسبق وأن لعب عبد الله ياسين مع شباب باريس سان جيرمان وفرق بولونيا وتراباني وأريدو بإيطاليا.

ويبلغ عبد الله ياسين من العمر -29 عاما- ويشارك في مركز صناعة اللعب والجناح.

وشارك ياسين في 59 مباراة مع المقاولون العرب وساهم في 8 أهداف.

بينما شارك ياسين مع فيوتشر في خمس مباريات فقط.