الأنصار اللبناني يضم عبد الله ياسين

الأربعاء، 03 يناير 2024 - 18:29

كتب : رضا السنباطي

عبد الله ياسين - الأنصار اللبناني

أعلن نادي الأنصار اللبناني التعاقد مع عبد الله ياسين لاعب فيوتشر السابق.

وانتقل عبد الله ياسين إلى الفريق اللبناني في صفقة انتقال حر.

ولعب ياسين في الدوري المصري لمدة أربعة مواسم مع فريقي المقاولون العرب ومودرن فيوتشر.

أخبار متعلقة:
في 45 دقيقة.. هاتريك قاعود ينصر البنك الأهلي على المقاولون العرب تعديل ملعب مباراة البنك الأهلي والمقاولون العرب مدرب جديد وفوز أول.. المقاولون العرب يقلب الطاولة على طلائع الجيش بثنائية سالم التشكيل - جودوين يقود هجوم طلائع الجيش.. واختيارات محرم الأولى لـ المقاولون العرب

وكانت فيوتشر آخر محطات ياسين الذي مثله في الموسم الماضي.

وبات ياسين لاعبا حرا بداية من الصيف الماضي، قبل أن يعلن انتقاله إلى صفوف الأنصار اللبناني.

وسبق وأن لعب عبد الله ياسين مع شباب باريس سان جيرمان وفرق بولونيا وتراباني وأريدو بإيطاليا.

ويبلغ عبد الله ياسين من العمر -29 عاما- ويشارك في مركز صناعة اللعب والجناح.

وشارك ياسين في 59 مباراة مع المقاولون العرب وساهم في 8 أهداف.

بينما شارك ياسين مع فيوتشر في خمس مباريات فقط.

الدوري المصري عبد الله ياسين مودرن فيوتشر
نرشح لكم
سعد سمير: موسيماني لم يتسبب في رحيلي عن الأهلي.. وهذا ما قلته لأحمد ريان بعد فرصته الشهيرة خالد عبد الفتاح: شعرت أنني أشهر شخص في مصر بعد لقاء الزمالك.. ولا أنسى حزن كولر منا خبر في الجول - محمد عبد الغني يقترب من البنك الأهلي خبر في الجول - صفقة أخرى في الطريق.. البنك الأهلي يتمم اتفاقه لضم عبد العزيز السيد السكة الحديد يعلن انتقال ربيع إلى البنك الأهلي إيقاف عبد العاطي وتغريم إنبي والبلدية ضمن عقوبات الجولة 11 من الدوري المصري غرامة وإيقاف يصل لـ 3 سنوات.. رابطة الأندية تصدر عقوبات ضد الإسماعيلي والمصري عواد: عقوبة فتوح وصبحي كانت رسالة واضحة من الزمالك.. وأتمنى ضم مدافع الأهلي
أخر الأخبار
أمم إفريقيا – رشيدي ياكيني والهدف الذي قد يكون قتل صاحبه 3 دقيقة | كوت ديفوار 2023
تقرير برازيلي: لقيد حجازي.. اتحاد جدة يحدد أول ضحايا الميركاتو الشتوي 34 دقيقة | سعودي في الجول
كويز أمم إفريقيا - هل تعرف منتخب تونس جيدا؟ اختبر نفسك 37 دقيقة | كوت ديفوار 2023
نابولي يبدأ صفقاته الشتوية بضم باسكوالي مازوتشي 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر أرتيتا – عن التعاقد مع ظهير أيسر.. وأزمة إنهاء الفرص وموقف بارتي ساعة | الكرة الأوروبية
سلة – الأهلي يستضيف مجموعته في بطولة إفريقيا BAL بالنظام الجديد ساعة | كرة سلة
الكندي الأول في تاريخ الدوري الإيطالي.. إنتر يتعاقد مع بوكانان 2 ساعة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا – خالد بدره والسيجارة التي أنقذت تونس 2 ساعة | كوت ديفوار 2023
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قوائم أمم إفريقيا – تواجد الثنائي كوكا وانضمام إمام عاشور.. وغياب السعيد والشحات والونش عن مصر 2 مؤتمر فيتوريا: استبعاد ياسر إبراهيم؟ أملك لاعب مثل الساعة السويسرية.. وقدرت عبد الله السعيد 3 صلاح: تساءلت بعد إهدار ركلة الجزاء هل سأذهب للمنتخب بهذا المستوى؟ وأريد الفوز بإفريقيا 4 استدعاء ياسر إبراهيم لمنتخب مصر بدلا من أسامة جلال للإصابة