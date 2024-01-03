انتهت كرة سلة - مصر (87)-(62) ليبيا.. اللقب مصري

يلعب منتخب مصر أمام ليبيا في نهائي البطولة العربية لرجال كرة السلة.

ويقام النهائي على صالة استاد القاهرة، ويعتبر منتخب مصر هو البطل التاريخي للمسابقة برصيد 12 مرة.

لمتابعة المباراة من هنا

-------------------------

نهاية المباراة بتفوق مصر 87-62

ق4:18 الفارق يتسع ومنتخب مصر يتقدم 82-53

نهاية الفترة الثالثة بتقدم مصر 67-47

ق2:18 الفارق يصل إلى 20 نقطة والتقدم مصري 61-41

ق4:24 تقدم منتخب مصر 53-41

ق7:05 تقدم مصر 48-40

الفترة الثالثة

نهاية الفترة الثانية بتقدم مصر 39-38

ق0:32 تقدم ليبيا مجددا 38-36

ق2:30 تقدم مصر 34-32

ق4:39 صحوة من منتخب مصر وتقليص النتيجة إلى 30-31

ق8:07 تقدم ليبيا 28-22

الفترة الثانية

نهاية الفترة الأولى بتقدم ليبيا 25-22

ق1:00 التعادل 22-22

ق7:12 التعادل حتى الآن 5-5

الفترة الأولى

انطلاق المباراة