انتهت كرة سلة - مصر (87)-(62) ليبيا.. اللقب مصري

الأربعاء، 03 يناير 2024 - 18:17

كتب : FilGoal

منتخب مصر ضد الإمارات - كرة سلة

يلعب منتخب مصر أمام ليبيا في نهائي البطولة العربية لرجال كرة السلة.

ويقام النهائي على صالة استاد القاهرة، ويعتبر منتخب مصر هو البطل التاريخي للمسابقة برصيد 12 مرة.

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نهاية المباراة بتفوق مصر 87-62

ق4:18 الفارق يتسع ومنتخب مصر يتقدم 82-53

نهاية الفترة الثالثة بتقدم مصر 67-47

ق2:18 الفارق يصل إلى 20 نقطة والتقدم مصري 61-41

ق4:24 تقدم منتخب مصر 53-41

ق7:05 تقدم مصر 48-40

الفترة الثالثة

نهاية الفترة الثانية بتقدم مصر 39-38

ق0:32 تقدم ليبيا مجددا 38-36

ق2:30 تقدم مصر 34-32

ق4:39 صحوة من منتخب مصر وتقليص النتيجة إلى 30-31

ق8:07 تقدم ليبيا 28-22

الفترة الثانية

نهاية الفترة الأولى بتقدم ليبيا 25-22

ق1:00 التعادل 22-22

ق7:12 التعادل حتى الآن 5-5

الفترة الأولى

انطلاق المباراة

منتخب مصر كرة سلة البطولة العربية
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