بيراميدز يرد عبر في الجول على قرار اتحاد الكرة بشأن الشيبي

رد نادي بيراميدز عبر FilGoal.com بشأن قرار الاتحاد المصري لكرة القدم ضد محمد الشيبي لاعب الفريق.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تحويل محمد الشيبي لاعب بيراميدز للجنة الانضباط.

وأشار اتحاد الكرة في بيان رسمي إلى أن تحويل الشيبي للجنة الانضباط جاء بسبب مخالفته للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والتي تمنع اللجوء إلى المحاكم المدنية.

وقال هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز لـ FilGoal.com: "اتحاد الكرة لم يخطرنا بأي شيء رسمي حتى الآن بشأن إحالة الشيبي للجنة الانضباط".

وأضاف "نتعامل مع المخاطبات الرسمية فقط بالرغم من إعلان التحاد الكرة لقرارهم في وسائل الإعلام".

واختتم سعيد تصريحاته "حين يتم إبلاغنا بصورة رسمية سنرد بشكل مناسب".

وأرسل الأهلي مذكرة لاتحاد الكرة طلب فيها الحصول على رد عاجل بشأن كيف تم اللجوء للقضاء المدني في أزمة لاعبه حسين الشحات ولاعب بيراميدز محمد الشيبي.

وكشف الاتحاد المصري في بيان مرسل إلى الصحفيين، بقراره بتحويل مذكرة الأهلي إلى الشئون القانونية لدراسة الأمر وتقديم تقرير لإبداء الرأي القانوني.

وكان الشيبي قد تقدم ببلاغ للنائب العام متهما حسين الشحات بالاعتداء عليه داخل الملعب، عقب مواجهة الأهلي وبيراميدز في ختام دوري الموسم الماضي.

ورد الأهلي بمذكرة للاتحاد المصري اعتراضا على تلك الخطوة باعتبارها مخالفة للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، باللجوء للقضاء المدني في قضايا رياضية.

وأشار الأهلي في مذكرته إلى أن خطوة بيراميدز والشيبي مخالفة للوائح الاتحادين المصري والدولي والتي لا تجيز للأندية والمسئولين وعناصر اللعبة اللجوء لأي من المحاكم المدنية أو الإدارية لحل نزاع رياضي يتعلق بكرة القدم (مادة 38 من لائحة الانضباط).

بينما جاء رد الاتحاد المصري كالآتي:

بناء على لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم وكذلك لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " واللتين تحظران اللجوء إلى المحاكم المدنية، قرر مجلس ادارة اتحاد الكرة احالة محمد الشيبي لاعب بيراميدز للجنة الانضباط لمخالفته اللائحة لاسيما وأن الواقعة محل الشكوى صدر بحقها قرارات من جانب لجنة المسابقات التابعة لرابطة أندية الدوري الممتاز وفقا للائحة.