بعد استبعاد وناس لظروف قهرية.. منتخب تونس يضم سيف الجزيري لـ أمم إفريقيا

قرر جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس ضم سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك لقائمة الفريق لأمم إفريقيا.

ويأتي ذلك بعد استبعاد مرتضى بن وناس ظهير قاسم باشا التركي ومنتخب تونس لظروف قهرية.

وأعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم صباح اليوم الأربعاء استبعاد بن وناس بسبب ظروف تحتم عليه البقاء مع ابنته في تركيا.

ومن المقرر أن يرسل الاتحاد التونسي القائمة النهائية اليوم بعد إضافة سيف الجزيري.

قبل أيام، أعلن القادري قائمته النهائية التي يخوض بها نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وكشف القادري عن القائمة التي تضم 27 لاعبا يخوض بهم البطولة التي تبدأ في كوت ديفوار يوم 13 يناير المقبل.

وتواجد علي معلول مدافع الأهلي على رأس القائمة.

بينما غاب سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي ثنائي الزمالك عن القائمة النهائية بعد التواجد في القائمة الأولية، وذلك قبل إضافة الجزيري في القائمة النهائية.

وخاض الجزيري 31 مباراة دولية بقميص منتخب تونس ونجح في تسجيل 10 أهداف.

ولعب الجزيري خمس مباريات في بطولة أمم إفريقيا وسجل هدفا واحدا.

ويقود نسور قرطاج النجم يوسف المساكني الذي سيشارك في أمم إفريقيا للمرة الثامنة ليعادل الرقم القياسي الذي يملكه أحمد حسن وروجيبير سونج.

فيما خرج حنبعل المجبري لاعب مانشستر يونايتد من قائمة منتخب تونس في كأس أمم إفريقيا بعدما تواجد في القائمة الأولية.

وخرج فرجاني ساسي لاعب الغرافة القطري من القائمة أيضا.

وجاءت قائمة منتخب تونس على النحو التالي:

حراسة المرمى: البشير بن سعيد - معز حسن - أيمن دحمان

الدفاع: علي معلول - منتصر الطالبي - ياسين مرياح - علي العابدي - أسامة الحدادي - حمزة الجالصي - علاء غرام - يان فاليري - وجدي كشريدة - مرتضى بن وناس "الذي تم استبعاده وضم سيف الجزيري".

الوسط: حسام تقا - حمزة رفيعة- أنيس بن سليمان - عيسى العيدوني محمد علي بن رمضان - إلياس السخيري - محمد الحاج محمود

الهجوم: يوسف المساكني - هيثم الجويني - طه ياسين الخنيسي - سيف الله اللطيف - بسام الصرارفي - نعيم السليتي - إلياس العاشوري.

ويتواجد المنتخب التونسي في مجموعة واحدة رفقة مالي وجنوب إفريقيا وناميبيا.

وستقام بطولة أمم إفريقيا في كوت ديفوار من 13 يناير المقبل إلى 11 فبراير.

وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا للمرة الثالثة بعد نسختي 2019 و2021.