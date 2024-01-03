كويز أمم إفريقيا - اختبر نفسك.. هل تتذكر مباراة مصر ضد الجزائر في 2010 جيدا؟

الأربعاء، 03 يناير 2024 - 17:15

كتب : FilGoal

محمد زيدان يسجل هدفا ر ائعا في الجزائر في أمم إفريقيا 2010

تفصلنا أيام قليلة عن انطلاق كأس أمم إفريقيا 2023، هل تتذكر مباراة مصر والجزائر التاريخية في نسخة 2010؟

حسنا اختبر نفسك ومعلوماتك عن تلك المباراة التاريخية، ونافس أصدقائك.

وأخبرنا بنتيجتك في التعليقات.

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