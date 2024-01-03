اتحاد الكرة يحيل محمد الشيبي للجنة الانضباط

الأربعاء، 03 يناير 2024 - 16:43

كتب : FilGoal

محمد الشيبي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إحالة محمد الشيبي لاعب بيراميدز للجنة الانضباط.

محمد الشيبي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وأشار اتحاد الكرة في بيان رسمي إلى أن تحويل الشيبي للجنة الانضباط جاء بسبب مخالفته للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والتي تمنع اللجوء إلى المحاكم المدنية.

وجاء بيان اتحاد الكرة كالتالي:

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بناء على لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم وكذلك لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " واللتين تحظران اللجوء إلى المحاكم المدنية، قرر مجلس ادارة اتحاد الكرة احالة محمد الشيبي لاعب بيراميدز للجنة الانضباط لمخالفته اللائحة لاسيما وأن الواقعة محل الشكوى صدر بحقها قرارات من جانب لجنة المسابقات التابعة لرابطة أندية الدوري الممتاز وفقا للائحة.

وأرسل الأهلي مذكرة لاتحاد الكرة طلب فيها الحصول على رد عاجل بشأن كيف تم اللجوء للقضاء المدني في أزمة لاعبه حسين الشحات ولاعب بيراميدز محمد الشيبي.

وكشف الاتحاد المصري في بيان مرسل إلى الصحفيين، بقراره بتحويل مذكرة الأهلي إلى الشئون القانونية لدراسة الأمر وتقديم تقرير لإبداء الرأي القانوني.

وكان الشيبي قد تقدم ببلاغ للنائب العام متهما حسين الشحات بالاعتداء عليه داخل الملعب، عقب مواجهة الأهلي وبيراميدز في ختام دوري الموسم الماضي.

ورد الأهلي بمذكرة للاتحاد المصري اعتراضا على تلك الخطوة باعتبارها مخالفة للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، باللجوء للقضاء المدني في قضايا رياضية.

وأشار الأهلي في مذكرته إلى أن خطوة بيراميدز والشيبي مخالفة للوائح الاتحادين المصري والدولي والتي لا تجيز للأندية والمسئولين وعناصر اللعبة اللجوء لأي من المحاكم المدنية أو الإدارية لحل نزاع رياضي يتعلق بكرة القدم (مادة 38 من لائحة الانضباط).

وينتظر الأهلي قرار اتحاد الكرة لاتخاذ ما يراه مناسبا لحفظ الحقوق الأدبية للنادي واللاعب.

اتحاد الكرة بيراميدز محمد الشيبي
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