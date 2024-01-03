خبر في الجول – زد يضم ناشئ إنبي مقابل 2.5 مليون جنيه

أتم نادي زد اتفاقه مع إنبي على ضم براء جلال لاعب الأخير.

وعلم FilGoal.com أن الصفقة قد كلفت زد 2.5 مليون جنيه مع وضع بعض البنود التي تعطي إنبي امتيازات مادية في المستقبل.

براء من مواليد 2009 ويعتبر أحد أكثر اللاعبين الواعدين في قطاعات الناشئين حاليا.

وسيشارك صاحب الـ 15 عاما مع زد في بطولته الدولية والتي ستضم العديد من الفرق الأوروبية للشباب مثل جالاتاسراي وأستون فيلا وفيتوريا سيتوبال البرتغالي وبراجا.

ويلعب زد في الدوري الممتاز المصري بعد صعوده حديثا خلال الموسم الحالي ويتصدر الدوري حتى الآن.