في ودية بين لاعبي الزمالك.. الأزرق يفوز على الأبيض

خاض لاعبي الزمالك مباراة ودية بين بعضهما البعض على هامش مران اليوم في ملعب حلمي زامورا بمقر النادي.

ولعب الفريق الأول بالزي الأساسي الأبيض للزمالك، بينما خاض الفريق الثاني المباراة بالزي الأزرق.

وانتهت المباراة بفوز الفريق الأزرق بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وجاء تشكيل الفريق الأبيض كالتالي:

حراسة المرمى: معاذ علاء الدين

الدفاع: مصطفى الزناري - محمود علاء - حسام عبد المجيد - محمد عبد الشافي.

الوسط: محمد أشرف روقا - محمد حسام بيسو - كريم عبد الحق سيد عبد الله "نيمار"- يوسف أوباما.

الهجوم: ناصر منسي.

بينما لعب الفريق الأزرق بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عبد الرحمن نفاد

الدفاع: حاتم سكر - محمود الونش - أحمد زكي - محمد طارق.

الوسط: نبيل عماد دونجا - عبد الله جمعة - مصطفى شكري - عمر جابر - مصطفى شلبي.

الهجوم: سيف الجزيري.

وسجل ثلاثية الفريق الأزرق كل من عبد الله جمعة وسيف الجزيري الذي أحرز هدفين، بينما وقع محمود علاء وكريم عبد الحق على ثنائية الأبيض.

وكان الزمالك قد أعلن اعتذاره عن عدم المشاركة في كأس الرابطة المصرية والتي ستقام خلال فترة التوقف.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولتين وديتين بالإمارات خلال فترة التوقف.

ويتوقف الدوري المصري وكأس الكونفدرالية بسبب إقامة كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة ما بين 13 يناير وحتى 11 فبراير.