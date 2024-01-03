في ودية بين لاعبي الزمالك.. الأزرق يفوز على الأبيض

الأربعاء، 03 يناير 2024 - 15:56

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك

خاض لاعبي الزمالك مباراة ودية بين بعضهما البعض على هامش مران اليوم في ملعب حلمي زامورا بمقر النادي.

ولعب الفريق الأول بالزي الأساسي الأبيض للزمالك، بينما خاض الفريق الثاني المباراة بالزي الأزرق.

وانتهت المباراة بفوز الفريق الأزرق بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

أخبار متعلقة:
حوار في الجول - مدرب موزمبيق: مصر مرشحة للفوز بـ أمم إفريقيا.. وطموحنا تجاوز المجموعات غزل المحلة يعلن حل أزمة إيقاف القيد راديو مونت كارلو: إدانة يوسف عطال بالسجن والغرامة في فرنسا بسبب دعم فلسطين خبر في الجول - منتخب مصر يرسل قائمته النهائية لـ كاف بعد تدريب الأربعاء ببديل كوكا

وجاء تشكيل الفريق الأبيض كالتالي:

حراسة المرمى: معاذ علاء الدين

الدفاع: مصطفى الزناري - محمود علاء - حسام عبد المجيد - محمد عبد الشافي.

الوسط: محمد أشرف روقا - محمد حسام بيسو - كريم عبد الحق سيد عبد الله "نيمار"- يوسف أوباما.

الهجوم: ناصر منسي.

بينما لعب الفريق الأزرق بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عبد الرحمن نفاد

الدفاع: حاتم سكر - محمود الونش - أحمد زكي - محمد طارق.

الوسط: نبيل عماد دونجا - عبد الله جمعة - مصطفى شكري - عمر جابر - مصطفى شلبي.

الهجوم: سيف الجزيري.

وسجل ثلاثية الفريق الأزرق كل من عبد الله جمعة وسيف الجزيري الذي أحرز هدفين، بينما وقع محمود علاء وكريم عبد الحق على ثنائية الأبيض.

وكان الزمالك قد أعلن اعتذاره عن عدم المشاركة في كأس الرابطة المصرية والتي ستقام خلال فترة التوقف.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولتين وديتين بالإمارات خلال فترة التوقف.

ويتوقف الدوري المصري وكأس الكونفدرالية بسبب إقامة كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة ما بين 13 يناير وحتى 11 فبراير.

الزمالك
نرشح لكم
اتحاد الكرة يحول محمد الشيبي للجنة الانضباط خبر في الجول – زد يضم ناشئ إنبي مقابل 2.5 مليون جنيه بسيوني يكشف حقيقة توقيع شحاتة لـ الزمالك حوار – قندوسي يتحدث عن كيفية الانضمام إلى الأهلي والرحيل عنه.. حظ كولر وخطوته لو تم بيعه سيريس عن مفاوضات الأهلي مع وسام أبو علي: لا يمكن النفي أو التأكيد ولم نحدد القيمة المالية مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة اقتراب فرانكو فودا من تدريب الفريق أمم إفريقيا - بدون صلاح.. منتخب مصر يخوض مرانه الأول في استاد العاصمة الإدارية خبر في الجول – مفاوضات متقدمة من الزمالك مع أتشيمبونج لحل أزمة إيقاف القيد
أخر الأخبار
اتحاد الكرة يحول محمد الشيبي للجنة الانضباط 8 دقيقة | الدوري المصري
جوائز الأفضل - غياب صلاح.. فيفا برو يعلن المرشحين لـ التشكيل المثالي لعام 2023 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – زد يضم ناشئ إنبي مقابل 2.5 مليون جنيه 35 دقيقة | الكرة المصرية
في ودية بين لاعبي الزمالك.. الأزرق يفوز على الأبيض 55 دقيقة | الكرة المصرية
حوار في الجول - مدرب موزمبيق: مصر مرشحة للفوز بـ أمم إفريقيا.. وطموحنا تجاوز المجموعات ساعة | الكرة الإفريقية
غزل المحلة يعلن حل أزمة إيقاف القيد ساعة | القسم الثاني
راديو مونت كارلو: إدانة يوسف عطال بالسجن والغرامة في فرنسا بسبب دعم فلسطين ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - منتخب مصر يرسل قائمته النهائية لـ كاف بعد تدريب الأربعاء ببديل كوكا ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فان دايك: علينا أن نتعامل مع خسارتنا لصلاح.. ولا نتحدث عن الفوز بالدوري 2 قوائم أمم إفريقيا – تواجد الثنائي كوكا وانضمام إمام عاشور.. وغياب السعيد والشحات والونش عن مصر 3 الاتحاد الإنجليزي يقرر إيقاف سام مرسي 4 مؤتمر فيتوريا: استبعاد ياسر إبراهيم؟ أملك لاعب مثل الساعة السويسرية.. وقدرت عبد الله السعيد