غزل المحلة يعلن حل أزمة إيقاف القيد

الأربعاء، 03 يناير 2024 - 15:40

كتب : FilGoal

غزل المحلة - بيان رسمي

أعلن نادي غزل المحلة نجاحه في حل أزمة إيقاف القيد.

وأشار النادي إلى أن مجلس إدارته قد تمكن من فك القيد الذي فرض على النادي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وسيقوم بقيد الصفقات الجديدة التي تعاقد معها خلال الأيام المقبلة.

وكان فيفا قد أصدر عقوبة إيقاف القيد على نادي غزل المحلة بسبب مستحقات لاعبه السابق ماليك توريه والمقدرة بـ 150 ألف دولار.

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لافيينا كان قد أعلن بيع لاعبه الموريتاني أحمد سالم.

كما أعلن غزل المحلة تعاقده مع فارس نيمار.

ويستعد غزل المحلة لمواجهة النصر للتعدين مساء اليوم على ملعب المحلة في دوري المحترفين المصري.

ويحتل غزل المحلة المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة وبفارق 8 نقاط عن بتروجت صاحب الصدارة.

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