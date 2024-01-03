راديو مونت كارلو: إدانة يوسف عطال بالسجن والغرامة في فرنسا بسبب دعم فلسطين

أدانت المحكمة الفرنسية اللاعب الجزائري يوسف عطال لاعب نادي نيس الفرنسي بالسجن والغرامة بسبب دعمه لـ فلسطين.

وأصدرت المحكمة الفرنسية قرارها ضد عطال بالسجن والغرامة لمدة 8 أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 45 ألف يورو بتهمة إثارة الكراهية على أساس الدين.

ويمتلك اللاعب فرصة للاستئناف خلال 10 أيام.

وأصبح الجزائري مطالبا بنشر الحكم في جريدتي "لو ماتان" ولو موند" على حسابه الشخصي.

ويستعد عطال للمشاركة في أمم إفريقيا 2023 بقميص منتخب الجزائر والتي ستقام في كوت ديفوار.

ووفقا لشبكة "RMC" فإن المدة التي طالب بها المدعي العام بسجن عطال هي 10 أشهر مع غرامة قدرها 45 ألف يورو الذي مثل أمام المحكمة بسبب منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" معاد للسامية خلال فترة التوقف الدولي في أكتوبر الماضي.

وألقت قوات الشرطة الفرنسية القبض على عطال في نوفمبر الماضي عقب عودته إلى فرنسا بعد المشاركة مع منتخب بلاده الجزائر بسبب تحريضه على الكراهية والعنصرية ودعمه لفلسطين.

ونقلت الشبكة حديث عطال في المحكمة قائلا: "لقد شاركت الفيديو لأنني كنت أرى أنها رسالة سلام وأن الناس يعانون خلال هذه الحرب، لسوء الحظ يؤسفني عدم إكمال الأمر حتى النهاية".

وكان نادي نيس أعلن في وقت سابق في بيان له إيقاف اللاعب البالغ من العمر 27 عاما لحين إشعار آخر.

وكان نادي نيس قد أعلن بيانا كالآتي:

"بعد عودته من معسكر منتخب الجزائر الذي بدأ 9 أكتوبر، عقد مسؤولوا نيس جلسة مع يوسف عطال".

"اعترف اللاعب بخطأ مقطع الفيديو الذي نشره وأنه أزاله بسرعة واعتذر عن المكتوب، وذلك نظرا لخطورة المنشور".

"واتخذ نادي نيس على الفور أول عقوبة تأديبية بإيقاف يوسف عطال حتى إشعار آخر".

"نود أن نؤكد على سمعة ووحدة نيس تأتي من سلوك جميع الموظفين في النادي والتي يجب أن تكون وفقا لقيم المؤسسة كما في رسالتنا يوم الجمعة الماضي إذ أكد نيس التزامه الراسخ بالسلام".

ولعب عطال مع نيس في الموسم الحالي 6 مباريات فقط في بطولة الدوري الفرنسي مسجلا هدفا واحدا فقط ولم يصنع أي هدف.